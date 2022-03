Salvatore Ferragamo, il nuovo direttore creativo è Maximilian Davis

Per Ferragamo una nuova energia

approfondimento

Il marchio che è diventato celebre nel mondo per le calzature ideate e rese uniche dal fondatore Salvatore Ferragamo, pioniere della manifattura pregiata e della lavorazione artigianale della pelle e non solo, ha rivisto interamente la sua strategia di mercato a seguito della flessione dei consumi della stagione 2020 e l'inserimento di Maximilian Davis è finalizzato proprio al raggiungimento di un nuovo target attraverso una vena artistica inedita per la maison in cerca di nuova energia. Marco Gobetti, CEO della maison Ferragamo ha speso parole piene di entusiasmo per il futuro direttore creativo:“La chiarezza della visione di Maximilian Davis insieme al livello di esecuzione e alla sua potente estetica lo rendono uno dei talenti più brillanti della sua generazione. Il suo lavoro è definito dall'eleganza, dalla raffinata sensualità e dall'impegno costante per la qualità”. Gobetti ha continuato: “Attraverso la sua lente per la sensibilità contemporanea, scriverà un nuovo capitolo per questa casa costruita su un patrimonio di creatività, artigianalità, raffinatezza e valori umani eccezionali”. Dal canto suo, Davis si è detto onorato di poter ricoprire il nuovo incarico riconoscendo l'eredità enorme della casa di moda fiorentina nella quale sarà felice di portare il suo contributo nel rispetto dei valori portanti di un marchio storico del Made in Italy.