Salvatore Ferragamo alla Milano Fashion Week. IL VIDEO

Per la Fashion Week milanese ( LO SPECIALE DI SKY TG24 ), nel cuore di Piazza Duomo, Salvatore Ferragamo presenta la collezione Autunno/Inverno 2022 in un'atmosfera immersiva, ispirata a giochi di luce tridimensionali. Entrando all’interno della sala, passaggi di luci e colori introducono gli ospiti nell’universo accessori del brand. Uno secondo ambiente, più grande, è dedicato al ready-to-wear, dove isole formate da cubi di perspex colorati, con speciali effetti luminosi, contrastano ad arte con lo splendore eterno e decadente della Sala. Alla fine del percorso, il video della collezione porta il pubblico in un mondo parallelo coinvolgendolo in differenti prospettive visive.

La Collezione

Gli anni ‘20 di questo millennio hanno accelerato un percorso globale verso un concetto di “casualization”. Gli eventi recenti e i valori delle nuove generazioni hanno cambiato le abitudini e alimentato il declino di uno stile sartoriale e di un “eveningwear” formale, in favore di un’attitudine più informale. Per l’Autunno/Inverno 2022 Ferragamo sottolinea questo cambiamento: la collezione dimostra che capi categorizzati come casual possono essere realizzati, scelti e indossati con la stessa cura, discernimento, fattura e ironia del formale.

I codici del casual sono decostruiti e rivisti attraverso una precisione fluida e libera, con un linguaggio condiviso tra i generi. Il womenswear presenta capi in maglia con maxi-ruches, signature per la sera. L’abito da sera è presentato con insolite strisce di shearling spazzolato. La tuta è indossata sotto a una minigonna di pelle. Il trench incorpora la cintura e un piccolo scialle a completare un capo dai molteplici usi.

Nel menswear la struttura di una silhouette formale si libera dalla complessità superflua e si rivela in morbide giacche con gilet incorporato. Parka quilted motivo Gancini in Olive Green, pullover e tute in nylon sostenibile integrano i codici Ferragamo nella struttura dei capi tecnici. Entrambi i generi si arricchiscono di ispirazioni athleisure con tute, cardigan e maglieria dai dettagli artigianali, e uno sguardo ironico sulle proporzioni e sulle dimensioni: maxi-aperture e insolite sovrapposizioni si combinano sostituendo il formale con l’ironia e l’intelligenza dell’informale. Sono look che emanano un’attitudine e una personalità contemporanee.

Borse

Ferragamo rivisita le sue icone per amplificare il concetto di “casual classicism”. La Ferragamo Studio bag ha nuove dimensioni e materiali, inclusa una versione in pelle con stampa coccodrillo dall’effetto materico tridimensionale. Alla linea si aggiunge una morbida bucket bag, caratterizzata dalla chiusura Gancini con borchie, proposta in grainy calf nella palette di colori tipicamente Italiani come Ghiacciaio Blue, Nebbia Green, Agrifoglio Blue, Rafia, Aghi Green e Amaretti Pink. Cuoio intrecciato e corda testimoniano l’artigianalità e il know-how di Ferragamo. Un nuovo modello a forma di mezzaluna con finiture selleria presenta una grossa catena ricoperta in pelle, usata anche come bijoux in tutta la collezione, e maxi-dettaglio Gancini.

Scarpe

Nuove sneaker unisex con suola multicolore che richiama l’iconica scarpa Rainbow creata da Salvatore Ferragamo nel 1938. Scarponi da neve, mocassini e hikers in pelle con suola ultraleggera e volumi amplificati. Boot con dettaglio Gancini creano un effetto sorpresa.