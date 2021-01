Moda, Luca Guadagnino dirige fashion film per Ferragamo

Omaggio al glamour senza tempo di Hollywood e a Milano, la campagna primavera/estate 21 di Salvatore Ferragamo è firmata dal regista Luca Guadagnino , che l'ha curata insieme al direttore creativo Paul Andrew. Le immagini e il video sono tratti dal film d'ispirazione hitchcockiana ambientato a Milano e presentato prima della sfilata PE21, a settembre 2020, con un cast che include Mariacarla Boscono, Maggie Cheng, Jonas Gloeer, Samer Rahma e Anok Yai. In scena abbigliamento e accessori, le borse sono protagoniste di un cameo ad alta suspense: la nuova Trifolio, la Studio Bag rivisitata e una nuova borsa dalla forma cilindrica con manico, in giallo Technicolor, che rende omaggio all'accessorio iconico di Tippi Hedren in 'Marnie' di Alfred Hitchcock ( Alfred Hitchcock, tutti i cameo del regista nei suoi film ).

"Una storia di bellezza, intrigo e suspense"

approfondimento

Luca Guadagnino su Ferragamo

"Io e Luca abbiamo dedicato ore alla visione del fashion film realizzato per questa collezione, fotogramma per fotogramma. E' stato un processo affascinante, come disfare un capo finito o una scarpa vintage per scoprirne tutti i segreti della lavorazione. Quando siamo riusciti a cogliere l'attimo perfetto in termini di luce, di angolatura e di messa a fuoco, abbiamo scoperto che le immagini invitavano proprio a soffermarsi sugli aspetti che volevamo evidenziare: la texture e l'audacia della collezione, il gioco estetico tra il design degli accessori e l'architettura milanese, l'impatto della palette Technicolor e il mistero del movente dei personaggi”, spiega Paul Andrew.