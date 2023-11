CFDA Awards 2023, i look delle star agli Oscar della moda americana

1/12 ©Getty

Anne Hathaway, host dei CFDA Awards 2023 che si sono svolti, come da programma, nella notte del 6 novembre al Museum of Natural History di New York City, ha scelto questo look, un completo Ralph Lauren sui toni azzurro denim caratterizzato da un originale motivo floreale per la serata in cui ha preso il posto all'ultimo momento di Sarah Jessica Parker. Fresco e insolito per un evento serale, il completo è stato accessoriato con una cascata di gioielli Bulgari, brand di cui l'attrice statunitense è testimonial

