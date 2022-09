Rita Ora ha confermato il matrimonio con Taika Waititi

Il regista di Jojo Rabbit e del recente Thor: Love and Thunder ha convolato a nozze con la cantante nel mese di agosto Condividi

Tutto è stato fatto in gran segreto. Rita Ora e Taika Waititi si sono sposati con una cerimonia intima a Londra lo scorso agosto 2022. La coppia innamorata sta tuttavia pianificando un secondo matrimonio più in grande a Londra a cui saranno invitati amici e parenti in veste ufficiale. I genitori di Rita Ora sono insieme da 30 anni e la figlia spera di vivere un amore forte e duraturo come il loro: "I miei genitori stanno insieme da oltre 30 anni, quindi per me si è sempre trattato di amore, trovare un partner e tutto il resto, quindi sono davvero felice di averlo fatto. Ho fatto questa scelta. Mi ha reso felice e amo Taika. È così divertente e adorabile" ha detto Ora.

Va’ dove ti porta il cuore approfondimento Rita Ora e Taika Waititi si sono sposati "Sono innamorata. Sono molto innamorata. Sono innamorata, sono innamorata, amen! Ma amo anche l'amore. Ci ho sempre creduto e mi sono sempre sentita come se avessi sempre voluto la favola ed è quella che sono cresciuta amando” ha detto Ora al podcast Greatest Night Ever di Jaime Winstone. La coppia si è fidanzata due volte prima del matrimonio di agosto, con fonti che affermavano che stavano organizzando una grande festa per celebrare il loro matrimonio segreto con amici e familiari.

Il matrimonio segreto GUARDA ANCHE Tutti i video di gossip Qualcuno parlava del cambio cognome di Rita Ora in Waititi-Ora, altri hanno notato la fede al dito del regista in quel periodo in cui poi è stato confermato il matrimonio intimo a Londra. Rita e Taika hanno iniziato la loro storia d’amore nel marzo 2021 e hanno reso pubblica la loro storia solo ad agosto dello stesso anno. "È stata una cerimonia davvero intima e super speciale per tutti i presenti. I loro più cari e più cari possono vedere quanto sono follemente innamorati” ha detto una fonte vicina alle due star. Prima del matrimonio "Non si tratta di fare una cosa appariscente. Si tratta solo di essere innamorati e di decidere che è il momento giusto per formalizzare la loro relazione. Non potrebbero essere più felici” ha detto un amico della coppia a The Sun. Taika è stato sposato precedentemente con la produttrice cinematografica Chelsea Winstanley con la quale sembra si sia lasciato tranquillamente nel 2018, condividendo due figlie di 6 e 10 anni. Rita invece ha avuto storie d’amore con grandi nomi prima di Taika, come Bruno Mars, Rob Kardashian, Andrew Garfield e Dj Calvin Harris o il figlio di Tommy Hilfiger R.