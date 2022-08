Rita Ora e Taika Waititi si sono sposati

Il matrimonio segreto sarebbe avvenuto a Londra

Da quando hanno reso pubblica la loro relazione, Rita Ora e Taika Waititi sono apparsi sempre molto uniti e davvero affiatati.

Insieme nelle occasioni che contano dei rispettivi ambiti professionali, i due sono stati tra gli osservati speciali del tappeto rosso degli Oscar 2022 e solo questa stagione, sono apparsi insieme anche a vari eventi legati al mondo della moda, tra cui la sfilata di Dior in California dello scorso maggio.

Dopo la loro apparizione piena di abbracci e baci a favore di obiettivo all'anteprima londinese di Thor: Love and Thunder, pellicola targata Marvel Studios diretta da Waititi, non c'erano più molti dubbi a proposito delle nozze che, a quanto pare, si sarebbero svolte a due mesi di distanza dal fidanzamento ufficiale e in forma molto riservata a Londra, alla presenza di pochi amici.

Una fonte, ha rivelato al The Sun che la cantante trentunenne e il regista quarantaseienne sono stati protagonisti di una cerimonia speciale alla quale potrebbe seguire una festa più grande con i parenti e i restanti amici. In attesa di ulteriori aggiornamenti, i media di settore hanno annunciato che la cantante avrebbe già cambiato il suo cognome in Ora-Waititi.