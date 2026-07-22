Ospite di "The View" per promuovere Odissea, il nuovo kolossal di Christopher Nolan, l'attrice si è commossa fino alle lacrime davanti alle parole di Whoopi Goldberg. Un momento inaspettato, diventato virale, in cui la conduttrice ha voluto rendere omaggio alla carriera dell'attrice. Al suo fianco, in studio, anche Matt Damon e il regista

Doveva essere una classica intervista promozionale, si è trasformata in uno dei momenti più commoventi della stagione televisiva americana.

Anne Hathaway era ospite di The View lunedì 20 luglio insieme al collega di Odissea Matt Damon e al regista Christopher Nolan, quando è stata travolta dall'emozione per gli elogi che la conduttrice Whoopi Goldberg le ha riservato. Il video dello scambio ha fatto rapidamente il giro dei social.

Le parole di Whoopi e la commozione dell'attrice

A fine intervista, dopo aver fatto i complimenti a Nolan, Goldberg ha rivolto la sua attenzione a Anne Hathaway, che si è commossa ancor prima che la conduttrice riuscisse a pronunciare una parola, portandosi le mani al viso.

"Anne Hathaway, è stato meraviglioso guardarti crescere. Sei sbocciata e sei diventata questa attrice straordinaria", le ha detto la settantenne, premio Oscar come la sua interlocutrice (entrambe hanno vinto nella categoria non protagonista, Hathaway per Les Misérables nel 2013 e Goldberg per Ghost nel 1990).

"No, non farlo!", ha reagito l'attrice, in lacrime, coprendosi il volto. Ma Goldberg ha insistito: "Sì, devi saperlo. Devi saperlo". Visibilmente commossa, Hathaway ha ringraziato: "Non so nemmeno cosa dire. Grazie. Sai cosa provo per te". Poi, tra le lacrime, una battuta ha alleggerito l'atmosfera: "Piangerei anche se non fossi incinta in questo momento".

Il riferimento è alla gravidanza dell'attrice, 43 anni, che aspetta il terzo figlio dal marito Adam Shulman, sposato nel 2012 (insime hanno già due maschi: Jonathan, 10 anni, e Jack, 6).