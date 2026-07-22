Odissea, Anne Hathaway in lacrime durante l'intervista di Whoopi Goldberg. VIDEOCinema
Ospite di "The View" per promuovere Odissea, il nuovo kolossal di Christopher Nolan, l'attrice si è commossa fino alle lacrime davanti alle parole di Whoopi Goldberg. Un momento inaspettato, diventato virale, in cui la conduttrice ha voluto rendere omaggio alla carriera dell'attrice. Al suo fianco, in studio, anche Matt Damon e il regista
Doveva essere una classica intervista promozionale, si è trasformata in uno dei momenti più commoventi della stagione televisiva americana.
Anne Hathaway era ospite di The View lunedì 20 luglio insieme al collega di Odissea Matt Damon e al regista Christopher Nolan, quando è stata travolta dall'emozione per gli elogi che la conduttrice Whoopi Goldberg le ha riservato. Il video dello scambio ha fatto rapidamente il giro dei social.
Le parole di Whoopi e la commozione dell'attrice
A fine intervista, dopo aver fatto i complimenti a Nolan, Goldberg ha rivolto la sua attenzione a Anne Hathaway, che si è commossa ancor prima che la conduttrice riuscisse a pronunciare una parola, portandosi le mani al viso.
"Anne Hathaway, è stato meraviglioso guardarti crescere. Sei sbocciata e sei diventata questa attrice straordinaria", le ha detto la settantenne, premio Oscar come la sua interlocutrice (entrambe hanno vinto nella categoria non protagonista, Hathaway per Les Misérables nel 2013 e Goldberg per Ghost nel 1990).
"No, non farlo!", ha reagito l'attrice, in lacrime, coprendosi il volto. Ma Goldberg ha insistito: "Sì, devi saperlo. Devi saperlo". Visibilmente commossa, Hathaway ha ringraziato: "Non so nemmeno cosa dire. Grazie. Sai cosa provo per te". Poi, tra le lacrime, una battuta ha alleggerito l'atmosfera: "Piangerei anche se non fossi incinta in questo momento".
Il riferimento è alla gravidanza dell'attrice, 43 anni, che aspetta il terzo figlio dal marito Adam Shulman, sposato nel 2012 (insime hanno già due maschi: Jonathan, 10 anni, e Jack, 6).
I precedenti
Quella di The View non è stata l'unica occasione in cui Hathaway si è lasciata andare alle lacrime in questi giorni. Poco tempo prima, ospite del programma Today, l'attrice era stata sorpresa dal conduttore Craig Melvin con un regalo per il bambino in arrivo: un completino a tema ispirato proprio a Odissea.
L'ondata di emozioni arriva in un anno d'oro per l'attrice. Oltre a Odissea, Hathaway ha infatti trainato al botteghino anche Il diavolo veste Prada 2, sequel uscito a maggio con ottimi incassi, che ha riportato l'attenzione su uno dei suoi ruoli più iconici.
Quanto a Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan è già un caso. La rilettura in chiave live-action del poema omerico -il viaggio di dieci anni di Odisseo per tornare a Itaca dopo la guerra di Troia - è arrivata nelle sale il 17 luglio e schiera un cast stellare che, accanto a Hathaway e Damon, comprende Zendaya, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Robert Pattinson e molti altri.
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Portare sul grande schermo l'opera di Omero trasformandola in un kolossal che unisce mito, avventura e grande cinema non è facile. Se però a farlo è il regista premio Oscar per Oppenheimer, allora diventa più semplice. Il successo - scontato - non dipende solo dal cineasta ma anche dalle star che recitano nella pellicola. Al centro c’è Ulisse, interpretato da Damon, ma il racconto si allarga anche ai personaggi che ne segnano il destino, dalla Penelope di Hathaway al Telemaco di Tom Holland di Camilla Sernagiotto