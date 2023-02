The Terminal List, confermata la 2° stagione e ordinato un prequel

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Chris Pratt tornerà nei panni di James Reece per vendicarsi: per lo show televisivo The Terminal List è stata confermata una seconda stagione, oltre a essere stata già ordinata una serie prequel.

La serie originale di Amazon Prime (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) racconta la storia del tenente comandante James Reece, il Navy SEAL che deve scoprire il mistero degli eventi che hanno provocato un'imboscata alla sua squadra durante una missione segreta, oltre ad avergli sterminato la famiglia.

Sebbene la serie TV non sia stata accolta dalla critica in maniera particolarmente calorosa, ha ricevuto voti alti da parte del pubblico, quindi a furor di popolo è stato richiesto un secondo atto.



Dunque The Terminal List tornerà per una seconda stagione. Il magazine statunitense Variety riferisce che Amazon ha anche annunciato una serie prequel incentrata sul personaggio di Taylor Kitsch, chiamato Ben Edwards.

The Terminal List è basato su una serie di romanzi scritti da Jack Carr.

La lista ufficiale del cast per quanto riguarda la seconda stagione non è stata ancora rivelata, anche se molte delle star della prima stagione è probabile che torneranno nei propri ruoli.