Chris Pratt parla della seconda stagione di The Terminal List

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo La seconda stagione di The Terminal List ci sarà? Chris Pratt sembra rassicurare i tanti fan che in queste settimane si domandavano se avessero mai visto il sequel della fortunatissima prima stagione del prodotto Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) incentrato sulle vicende di un affascinante Navy Seal che si trova suo malgrado coinvolto in una cospirazione internazionale. Una storia di spionaggio ad alto livello, che trae ispirazione dall’omonimo libro di Jack Carr e che è diretta da Antoine Fuqua. Benché ci siano state reazioni contrastanti al prodotto, sono tantissimi i telespettatori che si sono appassionati a questo racconto e che vogliono avere un seguito, vogliono capire come si evolverà la narrazione, anche in considerazione del finale aperto della prima stagione.

Chris Pratt rassicura sulla seconda stagione approfondimento The Terminal List: tutto quello che c'è da sapere A tutti loro, Chris Pratt sembra quasi aver fatto una rassicurazione sulla possibilità che prossimamente potrebbero ritrovare i loro personaggi preferiti in una seconda stagione di The Terminal List, anche se al momento non ci sono state conferme ufficiali da parte della produzione. Tuttavia, se il protagonista decide di sbilanciarsi, è perché evidentemente gli accordi per la sua realizzazione sono a buon punto e Chris Pratt non ha paura di essere smentito e di fare figuracce con i suoi fan. “Ai fan appassionati di Terminal List là fuori, non avete nulla di cui preoccuparvi. Vi amiamo e apprezziamo il vostro supporto. La missione della nostra vita è assicurarci che possiate tornare dove siete stati bene. Ci stiamo lavorando”, ha dichiarato Pratt. Anche l’autore del libro da cui è nata la serie. Jack Carr, sembra possibilista sul futuro di The Terminal List: “Vedremo, potrebbero esserci alcune cose interessanti all'orizzonte in fase di discussione”.

La trama di The Terminal List GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv In attesa di ricevere una conferma ufficiale in merito alla seconda stagione di The Terminal List, non tutti conoscono la trama avvincente di questo racconto, che ha al centro delle sue vicende James Reece, un Navy Seal che è rimasto vittima di un’imboscata insieme alla sua squadra durante un’operazione segreta ad alto rischio. Da quel momento Reece ha ricordi confusi di quanto accaduto e man mano che la storia prosegue, emergono prove circa il coinvolgimento di forze misteriose che mettono in pericolo la sua vita e quella dei suoi cari. La prima stagione di The Terminal List ha totalizzato 1,6 miliardi di minuti di visione durante la prima settimana di uscita.