The Terminal List: tutto quello che c'è da sapere

Ha debuttato ufficialmente lo scorso venerdì 1 luglio con la sua prima stagione a 8 episodi su Amazon Prime Video, The Terminal List, la nuova serie tv a tinte action-thriller con protagonista Chris Pratt che interpreta un ex Tenente Comandante dei Navy SEAL alle prese con un'imboscata

Per te che sei assiduo frequentatore delle migliori piattaforme per lo streaming cinematografico e seriale, non ti sarà stato difficile incappare, negli ultimi giorni in Amazon Prime Video e la sua sempre più crescente attenzione in The Terminal List, la nuova serie TV ad alto contenuto action-thriller, diretta da Antoine Fuqua e tratta dal romanzo omonimo di Jack Carr, con protagonista Chris Pratt. Ha debuttato tra il ricco catalogo di Bezos lo scorso venerdì 1 luglio, con ben 8 episodi. Ecco tutto quello che sappiamo sulla trama di The Terminal List, il trailer condiviso su YouTube e il cast di attori che prestano il loro volto ai personaggi della storia.

The Terminal List, trama e trailer della nuova serie TV di Amazon Prime Video Ha debuttato ufficialmente lo scorso venerdì 1 luglio, sul piccolo schermo di Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), The Terminal List, la nuova serie TV del regista statunitense Antoine Fuqua che altro non è che un riadattamento in chiave cinematografica dell'apprezzatissimo romanzo omonimo, The Terminal List, di Jack Carr. È il trailer ufficiale condiviso su YouTube lo scorso 8 giugno a svelare la trama della serie televisiva, suddivisa in ben otto episodi della durata di circa 45 minuti ciascuno. The Terminal List, con protagonista Chris Pratt nei panni del Tenente Comandante dei Navy SEAL James Reece, è un perfetto action-thriller che non rinuncia a scavare nell'animo dei suoi personaggi, aggiungendo così alla storia un'interessantissima dimensione psicologica. Il Tenente protagonista, dopo una missione fallita, con il suo plotone rimasto vittima di un'imboscata, decide di abbandonare per il momento la carriera militare e tornare dalla sua famiglia. Ma a casa, con la normalità della vita quotidiana, l'uomo inizierà ad interrogarsi sull'accaduto di cui ha ricordi contrastanti e chiedersi se non sia stata sua la responsabilità dell'incidente. Ma sarà nel corso delle vicende che, rimettendo insieme i tasselli di un puzzle immaginario e grazie alle prove raccolte, Reece capirà che qualcuno sta continuando a remare contro di lui, mettendo a rischio la sua vita, ma anche quella delle persone che lui più di tutto ama.

La produzione di The Terminal List Il nuovo progetto televisivo in onda su Amazon Prime Video è stato sviluppato da Amazon Studios, Civic Center Media, UTA e MRC Television in collaborazione con lo stesso Chris Pratt che a inizio 2020 si è adoperato per l'acquisto dei diritti del romanzo The Terminal List al fine di realizzarne un adattamento cinematografico. Per rendere inoltre la storia ancora più realistica l'attore e tutto l'entourage della serie televisiva, hanno raccontato di aver coinvolto direttamente alcuni veterani di guerra e le loro storie.