The Terminal List, il teaser trailer della serie con Chris Pratt

La trama

approfondimento

The Terminal List, nuova serie TV con Chris Pratt

La serie tv è basata sull’omonimo romanzo best-seller dello scrittore Jack Carr. In particolare, The Terminal List segue la storia di James Reece (Chris Pratt), dopo che tutto il suo battaglione di Navy SEAL è stato decimato in un’imboscata durante una missione segreta ad alto rischio. James Reece è l’unico sopravvissuto, ma al rientro a casa è combattuto, ha dei ricordi confusi e frammentari e si pone tante domande sulla sua colpevolezza. Tuttavia, quando alcune prove vengono a galla, Reece scopre che delle forze oscure stanno lavorando contro di lui, mettendo in pericolo non solo la sua vita, ma anche quella delle persone che ama.