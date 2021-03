The Terminal List, Patrick Schwarzenegger nel cast con Chris Pratt

In “The Terminal List”, Patrick Schwarzenegger interpreterà il ruolo di Donny Mitchell, soldato speciale fresco di addestramento e membro più giovane dell’unità di James Reece, che ha guidato i suoi compagni di squadra fin dentro il territorio nemico. La serie è ancora in lavorazione e quindi non è stata rivelata una data di uscita.

Patrick Schwarzenegger, la carriera

Patrick Arnold Shriver Schwarzenegger è figlio del celebre attore Arnold Schwarzenegger e della giornalista e scrittrice Maria Shriver. Ha esordito nel cinema a soli dieci anni ottenendo un piccolo ruolo nel film “Gli Scaldapanchina”.

Dai 15 anni in poi ha lanciato una linea di abbigliamento e un franchising “Blade Pizza”, aprendo nei più importanti centri commerciali. Nel corso della sua carriera ha lavorato anche come modello per diversi marchi prestigiosi.

Per quanto riguarda il cinema ha recitato in piccoli ruoli in film come “Stuck Love”, “Un weekend da bamboccioni 2” e “Manuale scout per l’apocalisse zombie”. Il primo ruolo da protagonista è arrivato con “Midnight Sun - Il sole a mezzanotte”, al fianco di Bella Thorne. Sul piccolo schermo, invece, ha lavorato in serie come “Scream Queens”, “Sirens” e “The Long Road Home”. L’arrivo nel cast di “The Terminal List” è stato confermato nelle ultime ore e porta Patrick Schwarzenegger per la prima volta al fianco di Chris Pratt, suo cognato nella vita reale.