Last Action Hero, il film cult di Arnold Schwarzenegger in 4K

La data d’uscita della versione UHD è prevista per il 18 maggio 2021, almeno per il mercato americano

“ Last Action Hero ” è un film cult degli anni ’90, tra i più famosi e apprezzati dell’ampia filmografia di Arnold Schwarzenegger . Diretto da John McTiernan, è giunto al cinema nel 1993, è pronto a rivivere una nuova giovinezza grazie a un’edizione in 4K UHD . Questa sarà resa disponibile dal 18 maggio 2021 , almeno per il mercato statunitense.

Last Action Hero, la trama

approfondimento

Le migliori serie TV da vedere a marzo

Il giovane Danny Madigan è un appassionato dei film di Jack Slater, eroe del cinema d’azione. Conosce tutti i suoi film a memoria, grazie anche al suo amico Nick, anziano proiezionista che gli consente spesso di entrare in sala. Una sera gli regala un biglietto prezioso, ottenuto dal mago Houdini. Nick non lo ha mai adoperato e vuole che Danny possa farlo in occasione di una visione in anteprima del nuovo film di Slater.

Di colpo, però, il giovane si ritrova a essere trascinato letteralmente nella pellicola. La sua grande conoscenza di quel mondo lo rende un personaggio a dir poco strano agli occhi di tutti. Il capo di Slater lo affianca al poliziotto che, controvoglia, lo porta con sé in missione. A sospettare del giovane è anche Benedict, villain della pellicola, che riesce a entrare in possesso del prezioso biglietto, il che porterà l’azione nel mondo reale.

Per quanto uscito nel 1993, “Last Action Hero” è forse l’ultimo rappresentante del genere action anni ’80. Ne è un’ottima sintesi e non solo, offrendo un ponte verso gli anni ’90 e 2000, con questi ultimi caratterizzati da un certo senso nostalgico.