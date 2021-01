Chris Pratt sostituirà Harrison Ford nel prequel di Indiana Jones?

Si tratta però del suo film d’addio al franchise e, così come avviene per James Bond, sono stati ufficialmente avviati i toto-Indiana Jones . Grande curiosità in merito al nome che potrebbe ricevere tra le mani un testimone così gravoso. Il problema non è rappresentato soltanto dal fatto di dover individuare un attore altrettanto amato dal grande pubblico. L’ostacolo principale è riuscire a scovarne uno che abbia altrettanto carisma. Il personaggio, infatti, ne richiede un bel po’.

approfondimento

Restando in ambito rumors, si è tornati a parlare di Chris Pratt come possibile nuovo Indy. Difficile pensare la produzione possa operare un reboot. Si tratterebbe di un’operazione alquanto rischiosa. È più probabile, invece, che si vada a proporre al pubblico un’analisi approfondita del passato del personaggio.

Il futuro di Indiana Jones

Stando a quanto riportato da Daniel Richtman, Lucasfilm starebbe seriamente prendendo in considerazione l’idea di ingaggiare Chris Pratt. Il progetto riguarderebbe dei film prequel, nei quali verrebbe proposta una versione giovanile di Indiana Jones.

Nuove avventure ambientate nel passato, che possano ricollegarsi alla narrativa del personaggio già proposta nei film cult della saga. Stando a quanto emerso, il prossimo film potrebbe preparare in qualche modo il terreno per questo salto nel tempo all’indietro. Non è da escludere che si possa far riferimento ad alcune avventure passate, da mostrare poi in maniera dettagliata in futuro con Chris Pratt come protagonista.

I fan attendono intanto il nuovo capitolo, “Indiana Jones 5”, che vedrà Harrison Ford dare l’addio all’amato personaggio, così come fatto con Han Solo in “Star Wars”. L’uscita in sala è prevista per il 29 luglio 2022.