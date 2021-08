Chris Pratt è l'attore più pagato della tv grazie a The Terminal List

The Terminal List, una delle serie più attese arriverà su Amazon Prime Video, visibile anche su Sky Q e NOW, nel 2022. Intanto detiene già un record per l’attore protagonista più pagato del piccolo schermo

Chris Pratt si prepara a tornare sul piccolo schermo con una nuova serie di Amazon, dal titolo The Terminal List . Il celebre attore, arrivato al successo globale con pellicole come Guardiani della Galassia , ha avuto un successo straordinario, ma nessuno avrebbe immaginato che sarebbe diventato il più pagato della tv.

Nonostante gli stipendi più che consistenti offerti da Marvel, sembra infatti che The Terminal List accrescerà non di poco il capitale dell’attore; complice anche una crescita notevole dello streaming a svantaggio del cinema, sembra che per questa nuova serie Chris Pratt guadagnerà ben 1,4 milioni di dollari per ogni episodio. Un record niente male, se consideriamo che per Guardiani della Galassia e Avengers ha guadagnato “solo” 1,5 milioni di dollari.

Ovviamente, con il nuovo prodotto di Amazon, stiamo parlando dell’ingaggio più sostanzioso mai guadagnato e il più alto tra quelli dei colleghi del piccolo schermo. L’esempio calzante è The Witcher, la celebre serie andata in onda su Netflix che, nonostante il successo straordinario, ha fruttato a Henry Cavill 400mila dollari a puntata.

La trama e il cast di The Terminal List

The Terminal List sarà basata sull’omonimo romanzo di Jack Carr. La serie, un mix tra action e thriller psicologico, è in lavorazione dall’inizio del 2020 e dovrebbe arrivare su Amazon Prime Video, visibile anche su Sky Q e NOW, per il 2022.

In scena vedremo le vicende che ruotano attorno al Tenente Comandante dei Navy SEAL James Reece che, dopo una missione finita male costata la vita all’intero plotone, torna a casa e inizierà ad interrogarsi sulla propria responsabilità riguardo al fallimento dell’operazione.

Tra ricordi che riemergono gradualmente, intrighi e colpi di scena, James Reece cercherà di scoprire la verità su cosa è accaduto ai suoi uomini, mettendo in dubbio ciò in cui crede fermamente e rischiando il tutto per tutto per fare luce sul mistero che lo tormenta.

Per vedere The Terminal List, dovremo aspettare il prossimo anno, anche se ad onor del vero, non c’è ancora una data precisa.

Nella serie, oltre a Chris Pratt nei panni del protagonista, troveremo anche: Taylor Kitsch, Ben Edwards Jai Courtney, Constance Wu, Riley Keough, Patrick Schwarzenegger e Jeanne Tripplehorn.

Chris Pratt, cosa aspettarci da The Terminal List?

Chris Pratt oltre ad essere il protagonista della serie compare anche tra i produttori esecutivi. Al momento non ha ancora rivelato molto riguardo a The Terminal List ma ha confermato il coinvolgimento nella produzione anche di un team di psicologi e di molti veterani di guerra, che hanno raccontato la loro vita dentro e fuori il campo di battaglia in modo da aiutare l’attore ad immedesimarsi il più possibile con il protagonista.

Tutto questo per dire che Pratt riceverà anche un compenso più che cospicuo, ma ha dovuto fare un lavoro fisico e psicologico non indifferente per interpretare James Reece e non tutti sarebbero in grado di sopportare una pressione del genere.

Comunque, per adesso non resta che aspettare il prossimo anno e poter finalmente vedere The Terminal List e il lavoro svolto da Chris Pratt.