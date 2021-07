Guardiani della Galassia Holiday Special, ecco quando sarà ambientato

James Gunn ha fornito alcuni dettagli sullo speciale di “Guardiani della Galassia”, in uscita a maggio del 2023 Condividi:

Se è vero che per apprezzare al cinema “Guardiani della Galassia 3” occorrerà attendere il 5 maggio 2023, i fan possono dirsi sollevati per l’arrivo di “Guardiani della Galassia Holiday Special”, che verrà proposto nel catalogo Disney+, visibile anche su Sky Q e NOW, a partire da Natale 2022.

approfondimento Marvel, film e serie TV in uscita dopo Loki: l'elenco completo Uno speciale che non sarà estraneo alla narrativa della Fase 4 del MCU, non del tutto almeno. Cosa più importante, però, rispetterà la timeline, andando a inserirsi in perfetto ordine rispetto alle pellicole uscite per allora.

Guardiani della Galassia Holiday Special, cosa sappiamo approfondimento 10 film da vedere secondo James Gunn James Gunn si è espresso in merito al suo progetto, rivelandone svariati dettagli nel corso di un’intervista rilasciata a Collider: “Si tratterà di una storia inserita all’interno del canone Marvel. Il pubblico scoprirà delle cose necessarie, da conoscere assolutamente prima di poter vedere ‘Guardiani della Galassia 3’. Sono molto felice del progetto e sarà grandioso. Girerò sia lo Special che il film nello stesso periodo, sfruttando gli stessi set e, ovviamente, attori”. Informazioni molto rilevanti, che vanno a smentire l’ipotesi di alcuni relative a un prodotto accessorio alla saga. L’Holiday Special avrà la propria rilevanza e, cronologicamente parlando, sarà inserito prima di “Guardiani della Galassia 3” nella timeline della Fase 4. Molto spesso si guarda a questi speciali come a qualcosa di leggero e superfluo. Un prodotto riservato ai fan accaniti, che vogliono sempre qualcosa in più in merito ai propri personaggi. Tutto lascia pensare, invece, a una vera e propria anteprima particolarmente ricca, da vedere a ogni costo prima della terza pellicola del franchise.