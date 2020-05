The Terminal List, nuova serie TV con Chris Pratt

Dopo il successo con la Marvel, Chris Pratt torna in televisione per la serie TV “The Terminal List”

Dal cinema alla televisione, Chris Pratt è una star internazionale che, a quanto pare, è pronta a tornare sul piccolo schermo per una serie TV tutta sua. Il titolo scelto è “The Terminal List” che, stando a quanto riportato da “Hollywood Reporter”, è il nuovo prodotto di Amazon.

Ordinata la prima stagione, con Chris Pratt pronto a tornare in televisione dopo “Parks and Recreation”, ormai conclusa da qualche anno. Da allora la sua vita è del tutto cambiata, dato il grande successo cinematografico. Nel 2012 ha preso parte a “Zero Dark Thirty”, per poi entrare nell’Universo Marvel a partire dal 2014 con “Guardiani della Galassia”. Ha in seguito recitato nei due sequel di “Jurassic Park”, intitolati “Jurassic World”, e tornerà anche nel terzo.

Alla regia dell’episodio pilota c’è Antoine Fuqua. Il regista e l’attore hanno già avuto modo di collaborare in passato, avendo preso parte al remake de “I Magnifici Sette”, con protagonista Denzel Washington. Un progetto molto importante per la carriera di Pratt, impegnato con Fuqua e David DiGilio della produzione esecutiva, con quest’ultimo incaricato anche di scrivere la sceneggiatura.

The Terminal List, la trama

“The Terminal List” è basato sul romanzo di Jack Carr, con Chris Pratt che interpreterà il personaggio di Reece. Questi è un militare di grande esperienza, che si ritrova a fronteggiare una vera tragedia.

Il suo intero plotone di Navy Seals finisce in un’imboscata, mentre è impegnato in una missione segreta. Riesce a salvarsi e tornare a casa. La sua memoria però gli gioca brutti scherzi. Ha infatti dei ricordi contrastanti su quanto accaduto. Inizia a porsi molte domande, mettendo in dubbio anche se stesso. Qualcosa non quadra e dentro di lui si fa spazio un atroce dilemma: è il responsabile di quanto accaduto al suo plotone? Vengono alla luce nuove prove, con Reece che scopre l’esistenza di forze oscure attive dentro di lui.