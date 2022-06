The Electric State, Millie Bobby Brown nel kolossal Netflix

La star di Stranger Things, Millie Bobby Brown, è il primo nome ufficiale (insieme a quello di Chris Pratt) a figurare tra gli attori di The Electric State, il nuovo film apocalittico dei Fratelli Russo per Netflix. Ecco tutto quello che sappiamo sulla pellicola in lavorazione

La nuova stagione di Stranger Things non ha ancora debuttato sul piccolo schermo con i suoi due ultimi episodi, ma la mancanza di Undici e Millie Bobby Brown si fa già sentire? Ecco dove rivedremo presto la giovane attrice di Marbella, nella sua nuova prova recitativa accanto al colosso di Los Gatos. Millie Bobby Brown entra ufficialmente nel cast di The Electric State , nuovo film dei Russo Brothers tratto dal romanzo grafico di Simon Stalenhag e realizzata per Netflix . Accanto a lei dovrebbe esserci anche Chris Pratt.

A pochi mesi dall’inizio ufficiale delle riprese (ottobre 2022 ad Atlanta), spuntano i primi nomi degli attori che daranno il volto ai personaggi di The Electric State , il nuovo film sviluppato dai Fratelli Russo (gli stessi di Avengers: Infinity War ed Avengers: Endgame, per intenderci) per rendere il meraviglioso romanzo grafico di Simon Stalengah un racconto perfetto anche per il piccolo schermo. Tra i talenti scelti per recitare nei diversi ruoli della storia, spicca su tutti il nome di Millie Bobby Brown che dovrebbe essere una delle protagoniste principali delle vicende accanto al collega Chris Pratt. L’adattamento cinematografico del romanzo di Stalenhag era già stato annunciato circa due anni fa, salvo poi un blocco nel prosieguo dei casting e delle riprese posticipate probabilmente anche a causa della permanenza della pandemia.

Tutto quello che sappiamo su The Electric State

Non solo Millie Bobby Brown e Chris Pratt nel cast di The Electric State, ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova pellicola dei Russo Brothers. Inizialmente in programma per la distribuzione di Universal, la notizia del passaggio di The Electric State a Netflix è delle ultime settimane. Mentre i fratelli stessi saranno impegnati con la regia, i nomi che appaiono tra quelli degli sceneggiatori sono di Christopher Markus e Stephen McFeely. In veste di produttori, i Russo Brothers con AGBO e Mike LaRocca, ma anche Chris Castaldi e Patrick Newall. Angela Russo-Otstot, Jake Aust, Geoff Haley, Markus e McFeely saranno invece i produttori esecutivi. Secondo alcune fonti, il costo di realizzazione e messa in scena del progetto dovrebbe aggirarsi attorno ai 200 milioni di dollari complessivi.

The Electric State, la trama

Per quanto riguarda la trama di The Electric State, i già fan e lettori di Simon Stalenhag assicurano che sarà avvincente. Dopotutto il romanzo è una vera e propria trasposizione artbook e in chiave apocalittica, di ciò che è stato il West nei suoi tempi d’oro. In questo caso gli spettatori non saranno i protagonisti di un viaggio nel passato, ma in un futuro alternativo e distopico dove, una ragazzina adolescente (Millie Bobby Brown) incontra un dolce robot che in realtà scopre essere diretto messaggero di suo fratello scomparso da tempo. I due, dopo aver fatto amicizia, partiranno così in un lungo viaggio alla ricerca del ragazzo, in un mondo in cui umani e androidi vivono sempre più mescolati. Nel frattempo scopriranno però una cospirazione.