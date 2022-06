Jurassic World - Il Dominio, il post virale di Chris Pratt

Cinema

Jurassic Park - Il Dominio si svolge quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ora vivono e cacciano insieme agli umani in tutto il mondo. Questo fragile equilibrio rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più temibili della storia. Il film spinge il franchise da oltre 5 miliardi di dollari in un territorio audace e inesplorato, caratterizzato da dinosauri mai visti, azione vertiginosa e nuovi sorprendenti effetti visivi

Nel corso della trilogia di Jurassic World, l'esperto in comportamento dei dinosauri Owen Grady ha subìto una notevole evoluzione. "In Jurassic World, Owen è un po' ribelle", dice Chris Pratt. "Era proprio al culmine del suo eroismo e teneva l'amore a debita distanza. Ne Il regno distrutto iniziamo a vederlo assumersi alcune responsabilità in più. E ora, in Dominio, Owen ha degli obblighi: è un padre e un marito. Non può semplicemente fare le cose pazze a cui era abituato, perché ora più persone dipendono da lui