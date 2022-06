Jurassic World - Il Dominio, la recensione del film

Arriva oggi, 2 giugno, al cinema, il capitolo finale della spettacolare saga giurassica. Tra vecchie conoscenze e new entry, tra dinosauri ed effetti speciali, una pellicola che intrattiene e diverte Condividi

Come cantava Frankie Hi-nrg: "Sono intorno a noi, in mezzo a noi". Sì, in Jurassic Word – Il Dominio, i dinosauri hanno lasciato Isla Nublar e vagabondano intrepidi sul globo terracqueo. Non sono quindi i mansueti ad avere ereditato la terra, ma creature nate all'incirca 65 milioni di anni fa. Nell'ultimo, spettacolare capitolo della saga creata nel 1993 da Steven Spielberg e basata sull'omonimo romanzo scritto da Michael Crichton, animali provenienti direttamente dal cretaceo coabitano con i nativi digitali e i loro smartphone. E si sa, la convivenza risulta sempre complicata. Soprattutto se uno dei due coinquilini appartiene al genere umano. A noi piace pensare di essere sempre in cima alla catena alimentare e ci dispiace, ma neanche troppo, per gli altri. Tuttavia, essere sempre i predatori dominanti può essere una missione impossibile, un periglioso cimento se i tuoi competitor sono i mostri più terribili della storia. Anche se alla fine ha sempre ragione Plauto quando nell'Asinaria afferma "Homo Homini Lupus". Per cui se si vuol salvare dinosauri e cavoli, tocca coesistere. Non a caso in Jurassic Word – il Dominio, al cinema da oggi 2 giugno, il passato si allea con il presente per salvare il futuro. Sicché gli stilemi del cinema hollywoodiano classico, dai western di John Ford alle avventure esotiche tipo Hatary di Howard Hawks, incontrano i mirabolanti effetti speciali di ultima generazione in un film inclusivo e destinato a piacere a un pubblico che va dai 9 ai 90 anni, a patto di andare a vederlo in una sala cinematografica. Perché si tratta di un'opera che necessita del grande schermo, parimenti al notorio grande pennello dello spot anni 80 dell'azienda "Cinghiale".

Jurassic World - Il Dominio, i dinosauri Al netto delle efficaci performance attoriali di tutto il cast, i protagonisti indiscussi di Jurassic World – il Dominio sono ancora una volta i dinosauri. E per l’occasione, come in una parata militare, ce ne sono di ogni forma e dimensione. È tornato pure il riottoso e sibilante Dilofosauro dalla balza colorata che non si vedeva dai tempi del primo Jurassic Park. E il teropode del Giurassico inferiore non ha perso l’abitudine di sputare veleno nero in faccia agli sprovveduti che gli si avvicinano. Ma il più spaventoso di tutti è il Giganotosauro, il più grande carnivoro terrestre conosciuto. Per il regista del film Colin Trevorrow si tratta di “una specie di Joker, una creatura che vuole vedere il mondo bruciare". Tra le bestie pericolose per gli esseri umani si segnalano il Therizinosauro, il Quetzalcoatlus, l’Atrociraptor, il l Pyroraptor, il Dimetrodonte, il Listrosauro e l’immarcescibile T-Rex. A bilanciare tanta ferocia ci sono il Velociraptor, autentico cuore di mamma, e sua figlia Beta, clonata e indifesa di fronte all’avidità umana. E infine, in omaggio alle piaghe bibliche si manifestano pure locuste in versione extralarge che rischiano di affamare il pianeta per l’eternità.

Jurassic Park – Il Dominio, le donne protagoniste approfondimento Jurassic World: Il Dominio, le nuove foto in esclusiva del film Jurassic Park – Il Dominio, nella migliore tradizione delle avventure vecchio stile ci porta a spasso per l’intero globo terracqueo. Da Malta alle Dolomiti, dalla Sierra Nevada all’Alaska, da San Francisco al Pacifico occidentale, dal Texas allo Utah, il film è una sorta di giro del mondo in due ore e mezza. E tra clonazioni e complotti, corse in motocicletta e atterraggi di fortuna, la pellicola intrattiene e diverte, senza tralasciare un messaggio ecologista e un invito alla tolleranza e alla coesistenza, che di questi tempi non risulta retorico, ma assolutamente opportuno. Insomma, questa avventura iniziata 65 milioni di anni fa finisce, cinematograficamente parlando, nel migliore dei modi. Senza dimenticare che nel film sono le figure femminili le salvifiche protagoniste. E viene in mente il famoso scambio di battute tratto da Jurassic Park

Dr. Ian Malcolm: “Dio crea i dinosauri, Dio distrugge i dinosauri, Dio crea l'uomo, l'uomo distrugge Dio, l'uomo crea i dinosauri.” Ellie Sattler:” I dinosauri mangiano l'uomo, la donna eredita la Terra.“