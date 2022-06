Jurassic World - Il Dominio, pubblicata una clip del film. VIDEO

Il capitolo conclusivo del franchise cinematografico di Jurassic Park arriva ora nelle sale italiane con il titolo di Jurassic World – Il Dominio. Ecco una breve clip estratta dalla pellicola al momento al cinema, con tutti i protagonisti delle vicende alle prese con un dinosauro dalle dimensioni mastodontiche Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo In concomitanza con l’uscita di Jurassic World – Il Dominio nelle sale italiane, che ha debuttato ufficialmente lo scorso giovedì 2 giugno, Universal Pictures International Italy ha condiviso una breve clip di 30 secondi estratta dalla pellicola nei cinema, con il titolo di Il Giganotosauro trova il gruppo vicino alla jeep distrutta. Nelle immagini tutti i protagonisti delle vicende, da Chris Pratt a Bryce Dallas Howard, passando per Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill che, intenti a trovare una via per scappare dalla trappola in cui sono caduti, si ritrovano faccia a faccia con un dinosauro dalle dimensioni mastodontiche.

La clip di Jurassic World – Il Dominio condivisa su YouTube approfondimento Jurassic World - Il Dominio, il post virale di Chris Pratt Mentre il sesto capitolo del franchise di Jurassic Park, dal titolo Jurassic World – Il Dominio, riporta grandi ondate di pubblico in tutte le sale italiane, su YouTube è stata condivisa sabato 4 giugno una breve clip estratta dal film in cui appaiono i protagonisti alle prese con un animale mostruoso e dalle dimensioni gigantesche. Il titolo del video ne anticipa difatti a tutti gli effetti quello che i fan potranno vedere (Il Giganotosauro trova il gruppo vicino alla jeep distrutta), dove la giovane Kayla Watts – interpretata da DeWanda Wise - aiuta vecchi e nuovi personaggi di Jurassic World a trovare una via d’uscita dopo essere caduti in una trappola. Nella clip ci sono anche Chris Pratt e Bryce Dallas Howard che sono rispettivamente Owen Grady e Claire Dearing, mentre a sorpresa arrivano i tre famosi ricercatori dei primi film della lunga saga, ovverosia Laura Dern nei panni di Ellie Sattler, Jeff Goldblum in quelli di Ian Malcolm e Sam Neill che è Alan Grant. Mentre il gruppo cerca di scappare, è il suono di vetri rotti e passi pesanti a far crescere in loro la paura fino a che non appare in vicinanza uno spaventoso dinosauro dalle dimensioni mai viste e pronto a dar loro la caccia.

Jurassic World – Il Dominio è il film conclusivo del franchise approfondimento Sky Cinema, dal 1° al 10 giugno un canale intero per Jurassic World La scelta di voler porre per la prima volta insieme sul grande schermo tutti gli attori che hanno reso famoso il franchise cinematografico di Jurassic Park e Jurassic World non è del tutto casuale visto che Jurassic World – Il Dominio, diretto da Colin Trevorrow sarà il film che segna la degna conclusione della saga preistorica che racconta dell’incredibile mondo immaginario in cui umani e dinosauri si incontrano. Per l’occasione – e per rendere ancora più vivo e credibile un colossal di questa portata – il film non include solamente i sopracitati attori del cast, da Chris Pratt a Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill o DeWanda Wise, ma anche Mamoudou Athie, Dichen Lachman, Scott Haze, Campbell Scott, BD Wong, Justice Smith Daniella Pineda e Omar Sy.