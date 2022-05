Jurassic World - Il Dominio, una nuova featurette della pellicola

Un finale epico, in cui due generazioni si mettono a confronto

Laura Dern torna nel franchise con l’indimenticabile personaggio di Ellie Sattler, apparso per la prima volta nel 1993 in Jurassic Park. Il suo ruolo fu molto importante per la messa in scena di una nuova figura femminile, non più debole e indifesa ma, al contrario, forte e determinata. A tal proposito la Dern ha raccontato che, insieme al regista Steven Spielberg, avevano deciso di portare sul grande schermo una protagonista al pari degli uomini e non più una donna in pericolo. “Ero consapevole - ha detto l’attrice - che io e Steven (Spielberg) stavamo creando un personaggio insolito per un film d’azione. Per noi era fondamentale che Ellie fosse una femminista pronta all’azione e così è stato. È una donna forte, ironica e complicata, così come penso lo siano tutte le donne che hanno preso parte al franchise, nei vari film che si sono susseguiti”.