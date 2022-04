Jurassic World – Il Dominio: nuovo trailer per il finale della saga

I dinosauri stanno per tornare. Li avevamo lasciati agli eventi accaduti 22 anni dopo l’incidente di Jurassic Park, nel parco a tema tanto sognato da John Hammond. Ma la nuova razza di dinosauri geneticamente modificati aveva provocato ben più di un problema, portando alla completa distruzione del parco. Che cosa accadrà, dunque, nel terzo capitolo di Jurassic World? Un nuovo trailer, il secondo rilasciato dalla Universal, ci da qualche anticipazione in merito.

La trama e il cast

approfondimento

Jurassic World - Il Dominio, il trailer ufficiale e il poster del film

Una nuova avventura sta per iniziare per Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, i protagonisti di Jurassic World: Il Dominio. Questa volta, però, ad aiutarli nell’impresa giurassica ci saranno anche i primi esperti di dinosauri, i famosi componenti del team che diede spettacolo nel 1993, con Jurassic Park, cioè gli attori Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill.

Gli eventi della pellicola si svolgono a distanza di quattro anni dalla distruzione di Isla Nublar. Adesso i dinosauri vivono e cacciano insieme agli umani, in ogni angolo del globo. Un equilibro molto fragile, che rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli umani saranno ancora i predatori predominanti sulla Terra, pianeta che ora condividono con le creature più temibili della storia.

Oltre a Chris Pratt, nel ruolo del ricercatore Owen Grady, e di Bryce Dallas Howard, alias la genetista Claire Dearing, il film vedrà la partecipazione di DeWanda Wise (She's Gotta Have It), Mamoudou Athie (Archive 81), Dichen Lachman (Agents of S.H.I.E.L.D.), Scott Haze (Minari) e Campbell Scott (The Amazing Spider-Man 2). Torneranno a fare parte del team anche BD Wong, nei panni del dottor Henry Wu, Justice Smith nelle vesti di Franklin Webb, Daniella Pineda come la dottoressa Zia Rodriguez e Omar Sy, alias Barry Sembenè.