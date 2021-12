Jurassic World - Il dominio, la nuova foto con Chris Pratt

Mancano ancora svariati mesi all’uscita al cinema di Jurassic World – Il dominio. I fan dovranno essere pazienti. La produzione ha però deciso di regalare, a poco a poco, qualche interessante anticipazione. Dal primo e intrigante teaser, incentrato sull’arrivo dei dinosauri nel mondo degli umani, ad alcune foto dei protagonisti. La data d’uscita è fissata per il 9 giugno 2022 in Italia, salvo eventuali modifiche al calendario. Qualcosa cui il pubblico è stato tristemente abituato nel corso degli ultimi due anni.

Nella foto diffusa online lo vediamo avvicinarsi a un Parasaurolofo . Prova a comunicare con lui, instaurando una connessione. Nel nuovo film lo vedremo nella Sierra Nevada, dove lavora per proteggere i dinosauri. Sono stati portati qui dall’uomo, dalla sua sete di potere e denaro. Ora è lo stesso uomo a volerli uccidere. Qualcosa che Owen non può permettere.

Il terzo film della nuova saga diretta da Colin Trevorrow si è mostrato con uno scatto di Chris Pratt, che nel franchise interpreta Owen Grady . Questi è un esperto addestratore di velociraptor ma, in generale, è un amante dei dinosauri e un vero avventuriero. Il mondo è cambiato rapidamente e ora il genere umano deve fare i conti con la presenza di predatori in ogni dove. Non tutti i dinosauri, però, sono cacciatori d’uomini. Vi sono anche erbivori totalmente innocui.

Il sequel si svolgerà quattro anni dopo gli eventi di Jurassic World – Il regno distrutto e ormai le creature sono sparse in ogni angolo della Terra. Ben differente la foto pubblicata in precedenza, con al centro Bryce Dallas Howard, che interpreta Claire Dearing. Il pubblico ha potuto vederla in una situazione di grave pericoloso. La sua testa emerge da uno stagno melmoso. Alle sue spalle, e questo è il vero pericolo, vi sono due zampe di dinosauro sulla riva.

Ecco le parole del regista Colin Trevorrow sul nuovo film: “I dinosauri si sono moltiplicati. Vivono tra noi e si scontrano con gli uomini. Questo film si svolgerà in tutto il mondo, proponendo differenti ambienti. Dalla natura selvaggia ai contesti urbani, dai deserti a luoghi innevati. È davvero entusiasmante poter vedere queste creature muoversi in ambienti vasti, in totale libertà. Sono cresciuti in un parco a tema e ora sono qui”.