I BTS non invieranno candidature ai Grammy 2027

La boy band sudcoreana ha annunciato che non presenterà la propria musica per le candidature alla 69esima edizione dei premi, in programma il 7 febbraio 2027. "Speriamo che la musica possa essere ascoltata e amata per ciò che è, senza divisioni di regione o lingua", hanno scritto su Instagram
I BTS non parteciperanno ai Grammy 2027. La boy band sudcoreana ha annunciato che non presenterà la propria musica per le candidature alla 69esima edizione dei premi, in programma il 7 febbraio 2027.
La decisione, comunicata dai sette membri con un messaggio identico pubblicato sui rispettivi profili Instagram, arriva a circa un mese dall'introduzione di una nuova categoria dedicata al pop asiatico e viene letta da molti fan come una presa di posizione. "Speriamo che la musica possa essere ascoltata e amata per ciò che è, senza divisioni di regione o lingua", hanno scritto.
L'annuncio e il messaggio del gruppo
A dare la notizia sono stati direttamente RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jung Kook che, il 29 luglio, hanno condiviso in contemporanea lo stesso comunicato sui loro account. Il gruppo ha spiegato di aver scelto di non candidarsi quest'anno, ribadendo l'auspicio che la propria musica venga apprezzata al di là delle appartenenze geografiche o linguistiche. Non è mancato un ringraziamento al fandom: "Grazie ad ARMY e a tutti coloro che ci sono sempre stati vicini".
La rinuncia riguarda ARIRANG, il quinto album in studio pubblicato a marzo, primo lavoro dopo la pausa legata al servizio militare obbligatorio dei membri. Il disco ha conquistato i vertici delle classifiche di Billboard e le attese per un possibile riconoscimento erano alte: molti osservatori davano il gruppo tra i papabili anche per le categorie principali, incluso l'Album dell'anno. Nonostante cinque candidature ottenute negli ultimi anni – per brani come Dynamite, Butter e My Universe", oltre ai riconoscimenti legati alla collaborazione con i Coldplay – i BTS non hanno finora mai vinto un Grammy.
La nuova categoria e la risposta dell'Academy
Il passo indietro cade a poche settimane dall'annuncio, da parte della Recording Academy, di alcune nuove categorie per l'edizione 2027, tra cui quella di "Best Asian Pop Music Performance". La categoria è pensata per riconoscere l'eccellenza artistica del pop proveniente dai mercati asiatici – dal K-pop al J-pop al C-pop – con un uso significativo di una o più lingue asiatiche. Diversi fan hanno interpretato la scelta del gruppo come una critica implicita a questa novità, ritenuta da alcuni un rischio di "incasellamento" degli artisti in un ambito separato rispetto alle categorie generali.
A rispondere è stato il numero uno dell'Academy, Harvey Mason Jr., che si è detto dispiaciuto ma rispettoso della decisione. Nel suo intervento ha voluto chiarire lo spirito della nuova categoria: "È stata creata per celebrare la profondità, la diversità e la straordinaria crescita del pop asiatico", ha spiegato, sottolineando che l'obiettivo non è dividere ma ampliare la platea degli artisti riconosciuti. Mason ha inoltre precisato che le nuove categorie non escludono la possibilità di candidarsi anche nei premi generali.
I sette membri del gruppo, va ricordato, fanno parte dei votanti dell'Academy dal 2019.
Intanto i BTS proseguono il loro World Tour Arirang, dopo aver chiuso da poco la tappa europea a Parigi ed essersi esibiti all'intervallo della finale dei Mondiali.