I BTS non invieranno candidature ai Grammy 2027

La boy band sudcoreana ha annunciato che non presenterà la propria musica per le candidature alla 69esima edizione dei premi, in programma il 7 febbraio 2027. "Speriamo che la musica possa essere ascoltata e amata per ciò che è, senza divisioni di regione o lingua", hanno scritto su Instagram

I BTS non parteciperanno ai Grammy 2027. La boy band sudcoreana ha annunciato che non presenterà la propria musica per le candidature alla 69esima edizione dei premi, in programma il 7 febbraio 2027.

La decisione, comunicata dai sette membri con un messaggio identico pubblicato sui rispettivi profili Instagram, arriva a circa un mese dall'introduzione di una nuova categoria dedicata al pop asiatico e viene letta da molti fan come una presa di posizione. "Speriamo che la musica possa essere ascoltata e amata per ciò che è, senza divisioni di regione o lingua", hanno scritto.

L'annuncio e il messaggio del gruppo

A dare la notizia sono stati direttamente RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jung Kook che, il 29 luglio, hanno condiviso in contemporanea lo stesso comunicato sui loro account. Il gruppo ha spiegato di aver scelto di non candidarsi quest'anno, ribadendo l'auspicio che la propria musica venga apprezzata al di là delle appartenenze geografiche o linguistiche. Non è mancato un ringraziamento al fandom: "Grazie ad ARMY e a tutti coloro che ci sono sempre stati vicini".

La rinuncia riguarda ARIRANG, il quinto album in studio pubblicato a marzo, primo lavoro dopo la pausa legata al servizio militare obbligatorio dei membri. Il disco ha conquistato i vertici delle classifiche di Billboard e le attese per un possibile riconoscimento erano alte: molti osservatori davano il gruppo tra i papabili anche per le categorie principali, incluso l'Album dell'anno. Nonostante cinque candidature ottenute negli ultimi anni – per brani come Dynamite, Butter e My Universe", oltre ai riconoscimenti legati alla collaborazione con i Coldplay – i BTS non hanno finora mai vinto un Grammy.