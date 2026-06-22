Grammy Awards 2027, introdotte cinque nuove categorie

Harvey Mason jr., CEO dei Grammy, ha dichiarato: "I cambiamenti promossi dai membri della nostra Recording Academy testimoniano l'ampiezza dell'industria musicale odierna e i numerosi generi, le tecniche e i creatori che la plasmano"

grammy awards 2027, le nuove categorie

Harvey Mason jr., CEO dei Grammy, ha annunciato l’arrivo di importanti cambiamenti, tra i quali l’introduzione di ben cinque nuove categorie: Best Asian Pop Music Performance, Best R&B Collaboration or Duo/Group Performance, Best Traditional Pop Vocal Performance, Best Traditional Folk Album e Best Latin Song. Mason jr. ha dichiarato: "Il 2027 sarà un anno straordinario per i Grammy Awards, e uno che rifletterà la straordinaria crescita che stiamo vedendo in tutto il mondo della musica".

Harvey Mason jr. ha aggiunto: "I cambiamenti promossi dai membri della nostra Recording Academy testimoniano l'ampiezza dell'industria musicale odierna e i numerosi generi, le tecniche e i creatori che la plasmano. Siamo entusiasti di vedere questi aggiornamenti prendere vita nel corso del prossimo anno, mentre celebriamo le persone che stanno portando avanti il ​​mondo della musica". La cerimonia di premiazione, in programma alla Crypto.com Arena di Los Angeles, si svolgerà il 7 febbraio 2027. Al momento massimo riserbo sul nome del conduttore, Trevor Noah ha guidato lo show nelle ultime sei edizioni: dal 2021 al 2026. Grande attesa anche per le nomination.