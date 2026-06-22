Grammy Awards 2027, introdotte cinque nuove categorie

Harvey Mason jr., CEO dei Grammy, ha dichiarato: "I cambiamenti promossi dai membri della nostra Recording Academy testimoniano l'ampiezza dell'industria musicale odierna e i numerosi generi, le tecniche e i creatori che la plasmano"
Novità per la 69esima edizione dei Grammy Awards. Harvey Mason jr. ha annunciato importanti cambiamenti, tra i quali l’introduzione di ben cinque nuove categorie. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 7 febbraio 2027. Grande attesa per le nomination.
grammy awards 2027, le nuove categorie
Harvey Mason jr., CEO dei Grammy, ha annunciato l’arrivo di importanti cambiamenti, tra i quali l’introduzione di ben cinque nuove categorie: Best Asian Pop Music Performance, Best R&B Collaboration or Duo/Group Performance, Best Traditional Pop Vocal Performance, Best Traditional Folk Album e Best Latin Song. Mason jr. ha dichiarato: "Il 2027 sarà un anno straordinario per i Grammy Awards, e uno che rifletterà la straordinaria crescita che stiamo vedendo in tutto il mondo della musica".
Harvey Mason jr. ha aggiunto: "I cambiamenti promossi dai membri della nostra Recording Academy testimoniano l'ampiezza dell'industria musicale odierna e i numerosi generi, le tecniche e i creatori che la plasmano. Siamo entusiasti di vedere questi aggiornamenti prendere vita nel corso del prossimo anno, mentre celebriamo le persone che stanno portando avanti il mondo della musica". La cerimonia di premiazione, in programma alla Crypto.com Arena di Los Angeles, si svolgerà il 7 febbraio 2027. Al momento massimo riserbo sul nome del conduttore, Trevor Noah ha guidato lo show nelle ultime sei edizioni: dal 2021 al 2026. Grande attesa anche per le nomination.
Approfondimento
Grammy Awards 2027, la cerimonia si svolgerà il 7 febbraio
Quest’anno Bad Bunny, atteso in concerto all'Ippodromo SNAI La Maura di Milano il 17 e il 18 luglio, è stato tra i protagonisti dei Grammy Awards conquistando ben tre riconoscimenti: Best Música Urbana Album e Album of the Year per Debí Tirar Más Fotos, Best Global Music Performance per il brano Eoo. Tra gli artisti vincitori anche Kenidrck Lamar, Lady Gaga e SZA.
Attualmente Beyoncé guida la classifica degli artisti più premiati di sempre con trentacinque riconoscimenti. Inoltre, la voce di Halo vanta anche il primato di nomination con ben novantanove candidature.
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Grammy Awards 2026, le foto della cerimonia
Trevor Noah ha condotto per la sesta e ultima volta i Grammy Awards. Musica, appelli e omaggi hanno riempito la serata in scena a Los Angeles. Lady Gaga ha proposto una versione rock di 'Abracadabra', Kendrick Lamar è risultato l’artista più premiato, Yungblud ha ricordato Ozzy Osbourne e Lauryn Hill ha fatto ritorno a distanza di ventisette anni dalla vittoria della statuetta Album of the Year. Ecco i momenti salienti della 68esima edizione della cerimonia di premiazione