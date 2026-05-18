Grammy Awards 2027, la cerimonia si svolgerà il 7 febbraio

Harvey Mason jr., CEO della Recording Academy, ha dichiarato: “I Grammy sono incentrati sulla celebrazione della musica che emoziona il mondo e questo momento si fonda proprio su questo”. Le nomination saranno annunciate il 16 novembre 2026

I Grammy Awards 2027 si svolgeranno domenica 7 febbraio. La cerimonia di premiazione avrà luogo alla Crypto.com Arena di Los Angeles. Le nomination saranno annunciate il 16 novembre 2026. Harvey Mason jr., CEO della Recording Academy, ha dichiarato: “I Grammy sono incentrati sulla celebrazione della musica che emoziona il mondo”.

grammy awards 2027, svelata la data della cerimonia

Il sito ufficiale della Recording Academy ha annunciato i primi dettagli della 69esima edizione dei Grammy Awards. Come rivelato, la cerimonia si svolgerà domenica 7 febbraio sul palco della Crypto.com Arena di Los Angeles. Le nomination saranno annunciate lunedì 16 novembre 2026. Presi in considerazione i lavori pubblicati tra il 31 agosto 2025 e il 28 agosto 2026. Harvey Mason jr., CEO della Recording Academy, ha dichiarato: “I Grammy sono incentrati sulla celebrazione della musica che emoziona il mondo e questo momento si fonda proprio su questo”. Attualmente nessuna notizia sul nome del conduttore della cerimonia. Le candidature potranno essere inviate dal 7 luglio al 21 agosto 2026. Le votazioni saranno suddivise in due round: il primo dal 12 al 22 ottobre e il secondo dal 10 dicembre 2026 al 7 gennaio 2027. I Grammy Awards sono tra i più importanti e celebri riconoscimenti dell’industria discografica.

Nominata novantanove volte, Beyoncé detiene il record di vittorie con ben trentacinque statuette. Taylor Swift è l’unica artista ad aver vinto il premio Album of the Year grazie a quattro lavori: Fearless del 2010, 1989 del 2016, Folklore del 2021 e Midnights del 2024.