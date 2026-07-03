Secondo alcune fonti di Page Six, la popstar e il campione di football si sarebbero già sposati davanti a un gruppo ristretto di persone care prima del grande e attesissimo ricevimento al Madison Square Garden, a New York, che si terrà invece oggi e dove sono attese decine di celebrità da Selena Gomez a Zoë Kravitz

Taylor Swift e Travis Kelce si sarebbero già sposati prima del grande e attesissimo ricevimento al Madison Square Garden, a New York, che si terrà invece oggi, venerdì 3 luglio 2026. Come ha rivelato in esclusiva Page Six, prima dei festeggiamenti ufficiali la superstar e il tight end dei Kansas City Chiefs, entrambi 36 anni, hanno non solo donato 26 milioni di dollari in beneficenza, ma si sarebbero anche scambiati le promesse nuziali in forma privata davanti a un gruppo ristretto di persone care. “Sono già sposati”, ha dichiarato una fonte. Un’altra ha aggiunto che si vocifera che la coppia “si sia già sposata legalmente”, e un’altra ancora ha affermato che circolano voci secondo le quali la piccola cerimonia si sarebbe svolta di recente nel Tennessee, dove la cantautrice si era trasferita all’età di 14 anni per intraprendere la carriera nel mondo della musica. Secondo un sito web che monitora il jet privato di Swift, inoltre, la scorsa domenica l’aereo avrebbe effettuato una serie di tappe nelle città dove risiedono i familiari più stretti della coppia. Dopo essere partito da Nashville, in Tennessee, il jet privato sarebbe atterrato a Philadelphia, in Pennsylvania, dove vivono il padre e il fratello maggiore di Travis Kelce, per poi fare scalo a Tampa, in Florida, dove vive invece il padre di popstar, e per tornare ancora a Nashville, dove è rimasto fino al 30 giugno, quando è infine ripartito per New York.

GLI OSPITI TRA PRESENZE E ASSENZE E L'ACCORDO DI RISERVATEZZA Dopo una cena di prova per 100 persone organizzata giovedì 2 luglio, venerdì 3 luglio la power couple del mondo dello spettacolo e dello sport formata da Taylor Swift e Travis Kelce accoglierà oltre 1.000 invitati al ricevimento al Madison Square Garden, a New York. Tra gli invitati ci saranno la cantautrice Stevie Nicks, voce del gruppo Fleetwood Mac, e il musicista country Tim McGraw (al quale, all’età di 16 anni, la futura sposa aveva dedicato la sua prima canzone entrata nella classifica di Billboard), che si esibiranno durante la serata, e altri due grandi nomi della musica, rispettivamente Ed Sheeran e Paul McCartney dei Beatles che, si vocifera, potrebbero anch'essi regalare una performance sul palco. Le celebrità presenti includeranno anche la cantante e attrice Selena Gomez, le cantanti Camila Cabello e Sabrina Carpenter, le modelle Gigi Hadid, Cara Delenvigne e Karlie Kloss, le attrici Zoë Kravitz, Anya Taylor-Joy, Lena Dunham, Emma Stone e Suki Waterhouse e il cantautore Jack Antonoff. Assenti invece il principe William e la principessa Kate Middleton, che hanno scelto di non venire nonostante lui avesse accompagnato la figlia Charlotte proprio a un concerto di Swift. Secondo la stampa statunitense, gli ospiti avrebbero firmato un accordo di riservatezza che prevede il divieto di uso dei telefoni cellulari e che, quindi, impedirà la diffusione di foto o video dell’evento. La misura di sicurezza riguarda tutte le persone all’interno della struttura, inclusi venditori e bodyguards. Approfondimento Taylor Swift, gli ex fidanzati e le canzoni a loro dedicate