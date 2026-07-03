Il matrimonio a sorpresa di Taylor Swift e Travis Kelce in forma privata, cosa sappiamoSpettacolo
Secondo alcune fonti di Page Six, la popstar e il campione di football si sarebbero già sposati davanti a un gruppo ristretto di persone care prima del grande e attesissimo ricevimento al Madison Square Garden, a New York, che si terrà invece oggi e dove sono attese decine di celebrità da Selena Gomez a Zoë Kravitz
Taylor Swift e Travis Kelce si sarebbero già sposati prima del grande e attesissimo ricevimento al Madison Square Garden, a New York, che si terrà invece oggi, venerdì 3 luglio 2026. Come ha rivelato in esclusiva Page Six, prima dei festeggiamenti ufficiali la superstar e il tight end dei Kansas City Chiefs, entrambi 36 anni, hanno non solo donato 26 milioni di dollari in beneficenza, ma si sarebbero anche scambiati le promesse nuziali in forma privata davanti a un gruppo ristretto di persone care. “Sono già sposati”, ha dichiarato una fonte. Un’altra ha aggiunto che si vocifera che la coppia “si sia già sposata legalmente”, e un’altra ancora ha affermato che circolano voci secondo le quali la piccola cerimonia si sarebbe svolta di recente nel Tennessee, dove la cantautrice si era trasferita all’età di 14 anni per intraprendere la carriera nel mondo della musica. Secondo un sito web che monitora il jet privato di Swift, inoltre, la scorsa domenica l’aereo avrebbe effettuato una serie di tappe nelle città dove risiedono i familiari più stretti della coppia. Dopo essere partito da Nashville, in Tennessee, il jet privato sarebbe atterrato a Philadelphia, in Pennsylvania, dove vivono il padre e il fratello maggiore di Travis Kelce, per poi fare scalo a Tampa, in Florida, dove vive invece il padre di popstar, e per tornare ancora a Nashville, dove è rimasto fino al 30 giugno, quando è infine ripartito per New York.
GLI OSPITI TRA PRESENZE E ASSENZE E L'ACCORDO DI RISERVATEZZA
Dopo una cena di prova per 100 persone organizzata giovedì 2 luglio, venerdì 3 luglio la power couple del mondo dello spettacolo e dello sport formata da Taylor Swift e Travis Kelce accoglierà oltre 1.000 invitati al ricevimento al Madison Square Garden, a New York. Tra gli invitati ci saranno la cantautrice Stevie Nicks, voce del gruppo Fleetwood Mac, e il musicista country Tim McGraw (al quale, all’età di 16 anni, la futura sposa aveva dedicato la sua prima canzone entrata nella classifica di Billboard), che si esibiranno durante la serata, e altri due grandi nomi della musica, rispettivamente Ed Sheeran e Paul McCartney dei Beatles che, si vocifera, potrebbero anch'essi regalare una performance sul palco. Le celebrità presenti includeranno anche la cantante e attrice Selena Gomez, le cantanti Camila Cabello e Sabrina Carpenter, le modelle Gigi Hadid, Cara Delenvigne e Karlie Kloss, le attrici Zoë Kravitz, Anya Taylor-Joy, Lena Dunham, Emma Stone e Suki Waterhouse e il cantautore Jack Antonoff. Assenti invece il principe William e la principessa Kate Middleton, che hanno scelto di non venire nonostante lui avesse accompagnato la figlia Charlotte proprio a un concerto di Swift. Secondo la stampa statunitense, gli ospiti avrebbero firmato un accordo di riservatezza che prevede il divieto di uso dei telefoni cellulari e che, quindi, impedirà la diffusione di foto o video dell’evento. La misura di sicurezza riguarda tutte le persone all’interno della struttura, inclusi venditori e bodyguards.
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IL PROGRAMMA, GLI ABITI DELLA SPOSA E LE CIFRE SPESE
Il programma della giornata sarà fitto: alle ore 15.30 dovrebbe tenersi un aperitivo, alle ore 17.30 la celebrazione delle nozze e, subito dopo, il ricevimento che proseguirà fino a tarda notte, con i piatti cucinati dai ristoranti preferiti di Taylor Swift nella Grande Mela, come Sartiano’s. Per la festa, il Madison Square Garden di New York è stato trasformato in un vero e proprio paese delle meraviglie, con tanto di giardino. La società che organizza l’evento ha infatti ottenuto i permessi per chiudere tratti della strada intorno alla struttura sia alle auto, sia ai pedoni, e ha anche allestito tende e gazebo per impedire al pubblico di intravedere gli arrivi e le partenze degli ospiti. Il sito di gossip TMZ sostiene che sia stato addirittura costruito un castello. Per ora, però, nessuna conferma sulle voci, che riguardano anche gli abiti della sposa (uno sarà forse ispirato e Elizabeth Taylor) e le cifre spese dalla coppia, che si aggirerebbero intorno ai tre milioni di dollari per la sola occupazione della location e che in totale raggiungerebbero un importo compreso tra i 10 e i 20 milioni di dollari.
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