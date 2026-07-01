Nozze Taylor Swift e Travis Kelce, i nomi delle possibili damigelle

L'eventuale scelta delle damigelle avrebbe un valore che andrebbe ben oltre il semplice protocollo matrimoniale. Da sempre, infatti, la vita pubblica di Taylor Swift è stata accompagnata da un gruppo di amiche celebri che, con il passare del tempo, è cambiato, si è ampliato e in alcuni casi si è trasformato. Proprio per questo motivo, immaginare chi potrebbe occupare un posto privilegiato accanto alla sposa è diventato quasi più interessante dello stesso evento, ancora avvolto dall'incertezza. Tra certezze considerate quasi assolute, esclusioni che fanno discutere e ipotesi più fantasiose, il possibile corteo nuziale è ormai uno dei temi più dibattuti.

Prima ancora della data, della location o della lista degli invitati, è il possibile corteo nuziale ad accendere la curiosità intorno al presunto matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce. L'identità delle donne che potrebbero accompagnare la cantante all'altare è infatti al centro di speculazioni sempre più insistenti, inevitabili quando si parla di una delle celebrità che negli anni ha costruito una delle reti di amicizie più osservate del mondo dello spettacolo. Da Selena Gomez a Emma Stone, passando per Abigail Anderson Berard e fino al grande interrogativo rappresentato da Blake Lively, ogni nome viene analizzato alla luce dei rapporti personali coltivati dalla popstar nel corso della sua carriera.

Sebbene non siano ancora arrivate conferme ufficiali sul matrimonio, il dibattito si è già spostato sulle persone che potrebbero avere un ruolo speciale durante la cerimonia. Il possibile "Team Sposa" è diventato così il centro dell'attenzione, anche perché Taylor Swift è da tempo considerata la “migliore amica delle celebrity” per eccellenza.

Taylor Swift e Travis Kelce si sposano, avete saputo? È questa la voce che continua a circolare con sempre maggiore insistenza, alimentando indiscrezioni che si moltiplicano di giorno in giorno. Tra le tante domande ancora senza risposta, però, ce n'è una che sembra prevalere sulle altre: chi saranno le damigelle della cantante?

Una rete di amicizie diventata parte della sua immagine pubblica

Oltre a essere una musicista, un'imprenditrice e un'artista, Taylor Swift ha costruito negli anni un'immagine pubblica nella quale le amicizie hanno avuto un ruolo fondamentale. Sono rimasti celebri i diversi gruppi di amiche che hanno animato i suoi post del 4 luglio, gli auguri di compleanno e numerosi altri momenti condivisi, dando vita a quella che il pubblico ha imparato a identificare come la sua "squadra".

Anche nelle ultime tre stagioni NFL, la presenza della cantante nel palco VIP delle partite dei Chiefs insieme a numerose celebrità ha alimentato questa narrazione. L'attenzione mediatica è stata tale che il regista Shawn Levy, dopo aver assistito a una partita insieme a Taylor Swift e ad altri personaggi famosi, ha commentato che l'esperienza era “quasi deprimente”, spiegando: “potrei realizzare altri 50 film e serie di successo e sarei comunque ricordato come il tizio con la giacca di camoscio arancione alla partita Chiefs-Jets con Taylor e gli altri”.

La stessa Taylor Swift ha ironizzato su questa percezione nelle note di copertina della riedizione del 2023 di 1989 (Taylor’s Version), definendo “una setta tirannica di ragazze sexy” l'immagine che il pubblico si è costruito del suo gruppo di amiche.