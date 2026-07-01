Nozze Taylor Swift e Travis Kelce, i nomi delle possibili damigelle

Chi accompagnerà Taylor Swift nel giorno delle nozze? Mentre continuano a rincorrersi le indiscrezioni sul matrimonio con Travis Kelce, l'attenzione si concentra soprattutto sulle possibili damigelle. Tra amicizie storiche, rapporti consolidati e qualche grande assenza, il possibile corteo nuziale della popstar è già diventato uno degli argomenti più discussi
Le possibili damigelle di Taylor Swift alimentano le indiscrezioni sul matrimonio con Travis Kelce.
Prima ancora della data, della location o della lista degli invitati, è il possibile corteo nuziale ad accendere la curiosità intorno al presunto matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce. L'identità delle donne che potrebbero accompagnare la cantante all'altare è infatti al centro di speculazioni sempre più insistenti, inevitabili quando si parla di una delle celebrità che negli anni ha costruito una delle reti di amicizie più osservate del mondo dello spettacolo. Da Selena Gomez a Emma Stone, passando per Abigail Anderson Berard e fino al grande interrogativo rappresentato da Blake Lively, ogni nome viene analizzato alla luce dei rapporti personali coltivati dalla popstar nel corso della sua carriera.
L'eventuale scelta delle damigelle avrebbe un valore che andrebbe ben oltre il semplice protocollo matrimoniale. Da sempre, infatti, la vita pubblica di Taylor Swift è stata accompagnata da un gruppo di amiche celebri che, con il passare del tempo, è cambiato, si è ampliato e in alcuni casi si è trasformato. Proprio per questo motivo, immaginare chi potrebbe occupare un posto privilegiato accanto alla sposa è diventato quasi più interessante dello stesso evento, ancora avvolto dall'incertezza. Tra certezze considerate quasi assolute, esclusioni che fanno discutere e ipotesi più fantasiose, il possibile corteo nuziale è ormai uno dei temi più dibattuti.
La curiosità si concentra sul "Team Sposa"
Taylor Swift e Travis Kelce si sposano, avete saputo? È questa la voce che continua a circolare con sempre maggiore insistenza, alimentando indiscrezioni che si moltiplicano di giorno in giorno. Tra le tante domande ancora senza risposta, però, ce n'è una che sembra prevalere sulle altre: chi saranno le damigelle della cantante?
Sebbene non siano ancora arrivate conferme ufficiali sul matrimonio, il dibattito si è già spostato sulle persone che potrebbero avere un ruolo speciale durante la cerimonia. Il possibile "Team Sposa" è diventato così il centro dell'attenzione, anche perché Taylor Swift è da tempo considerata la “migliore amica delle celebrity” per eccellenza.
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Una rete di amicizie diventata parte della sua immagine pubblica
Oltre a essere una musicista, un'imprenditrice e un'artista, Taylor Swift ha costruito negli anni un'immagine pubblica nella quale le amicizie hanno avuto un ruolo fondamentale. Sono rimasti celebri i diversi gruppi di amiche che hanno animato i suoi post del 4 luglio, gli auguri di compleanno e numerosi altri momenti condivisi, dando vita a quella che il pubblico ha imparato a identificare come la sua "squadra".
Anche nelle ultime tre stagioni NFL, la presenza della cantante nel palco VIP delle partite dei Chiefs insieme a numerose celebrità ha alimentato questa narrazione. L'attenzione mediatica è stata tale che il regista Shawn Levy, dopo aver assistito a una partita insieme a Taylor Swift e ad altri personaggi famosi, ha commentato che l'esperienza era “quasi deprimente”, spiegando: “potrei realizzare altri 50 film e serie di successo e sarei comunque ricordato come il tizio con la giacca di camoscio arancione alla partita Chiefs-Jets con Taylor e gli altri”.
La stessa Taylor Swift ha ironizzato su questa percezione nelle note di copertina della riedizione del 2023 di 1989 (Taylor’s Version), definendo “una setta tirannica di ragazze sexy” l'immagine che il pubblico si è costruito del suo gruppo di amiche.
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Le indiscrezioni tra inviti e possibili esclusioni
Secondo le voci circolate finora, il matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce potrebbe contare una lista di circa mille invitati. Accanto ai nomi che sarebbero presenti, continuano però a far discutere anche quelli di chi, almeno secondo le indiscrezioni, potrebbe non ricevere l'invito.
Tra gli esempi più citati figurano Miles Teller e Keleigh Sperry, che secondo le ricostruzioni non farebbero più parte nemmeno delle liste degli invitati ai compleanni della cantante. Sembra inoltre improbabile vedere tra gli ospiti Scooter Braun e Kim Kardashian, anche se le sorprese non possono essere escluse. Non a caso Taylor Swift si è definita una Mastermind e, considerando brani come Innocent e thanK you aIMee, il tema del perdono pubblico ha già trovato spazio nella sua produzione artistica.
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Più esclusivo della lista degli invitati: il corteo nuziale
Se ottenere un invito alla cerimonia rappresenterebbe già un privilegio, entrare a far parte del corteo nuziale sarebbe un riconoscimento ancora più prestigioso. Proprio per questo motivo sono iniziate le ipotesi su chi potrebbe essere scelto per accompagnare Taylor Swift durante il grande giorno.
In omaggio al numero 13, simbolo ricorrente nella sua carriera, è stata immaginata una formazione ideale composta da tredici possibili componenti del corteo nuziale, tra amicizie storiche, rapporti più recenti e candidature puramente speculative. L'idea è quella di individuare le persone che potrebbero essere accanto alla cantante per reggerle il bouquet, sistemarle lo strascico e condividere con lei ogni momento della festa.
Abigail Anderson Berard, la candidatura più solida
Tra tutti i nomi presi in considerazione, quello di Abigail Anderson Berard appare il più naturale. La sua amicizia con Taylor Swift risale infatti agli inizi della vita pubblica della cantante ed è rimasta costante nel tempo.
La stessa Swift ha ricordato Abigail nel testo di Fifteen, raccontando come l'amica abbia “dato tutta sé stessa a un ragazzo, che poi ci ha ripensato facendoci piangere entrambe”. Un rapporto così duraturo rende quasi inevitabile immaginare Abigail Anderson Berard nel corteo nuziale.
C'è anche un altro elemento che rafforza questa ipotesi: Taylor Swift ha già ricoperto il ruolo di damigella d'onore al matrimonio di Abigail Anderson Berard. Per questo motivo, l'idea che possa essere lei a ricambiare il gesto viene considerata la previsione più logica.
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