Matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce, cosa sappiamo finora

Introduzione
Il countdown per quello che si preannuncia come il matrimonio più atteso dell'anno sembra ormai agli sgoccioli. Secondo quanto ricostruito dal New York Times, Taylor Swift e Travis Kelce sarebbero pronti a sposarsi a New York nel weekend del 4 luglio, con il Madison Square Garden indicato come possibile cornice delle nozze. Dalla coppia, fidanzata ufficialmente dall'agosto 2025, non è arrivata alcuna conferma ufficiale, ma gli indizi raccolti dalle testate americane si moltiplicano di giorno in giorno, alimentando l'attesa di fan e media di tutto il mondo
Quello che devi sapere
La data
Le voci più insistenti indicano venerdì 3 luglio come giorno scelto per la cerimonia tra Taylor Swift e Travis Kelce, con i preparativi che si estenderebbero dal 2 al 4 del mese. Una scelta che, secondo molti osservatori, non sarebbe casuale: la vicinanza con il 4 luglio, festa dell'Indipendenza americana, avrebbe un forte valore simbolico per Swift, da sempre legata a questa ricorrenza e nota per le sue feste in grande stile proprio in quei giorni. Page Six era stata tra le prime testate a indicare questa data, citando una fonte ritenuta affidabile, mentre in precedenza erano circolate ipotesi alternative, come quella di un matrimonio a metà giugno in un albergo di lusso a Watch Hill, nel Rhode Island, dove la cantante possiede una residenza: alcuni fan si erano radunati sul posto senza però trovare riscontri.
Madison Square Garden, il possibile luogo delle nozze
Sul fronte location, le indiscrezioni si sono concentrate sempre più sul Madison Square Garden, lo storico palazzetto sportivo e musicale di New York, sede in passato anche di diversi concerti della stessa Swift. A circolare per prima sarebbe stata l'indiscrezione di TMZ secondo cui l'evento si sarebbe svolto nel cuore di Manhattan, seguita poi dalla segnalazione di Page Six che ha indicato esplicitamente l'arena come sede del matrimonio. Il New York Times avrebbe successivamente trovato conferma della notizia attraverso una fonte del settore dell'intrattenimento, secondo cui la popstar avrebbe affittato l'intera struttura. A rendere ancora più plausibile l'ipotesi è la circostanza che il Madison Square Garden non risulti impegnato in concerti o altri eventi tra il 29 giugno e il 6 luglio, una finestra che coinciderebbe perfettamente con le date ipotizzate per le nozze.
Permessi, hotel e altri indizi concreti
A rafforzare ulteriormente le indiscrezioni ci sarebbero alcuni elementi documentali. Il Comune di New York avrebbe infatti ricevuto una richiesta per la chiusura delle strade attorno al Madison Square Garden dal mezzogiorno del 2 luglio fino al mezzogiorno del 4, in concomitanza con un evento privato collocato proprio nella giornata del 3 luglio. A questo si aggiungerebbero le prenotazioni alberghiere di diversi giocatori dei Kansas City Chiefs, la squadra NFL di cui Kelce è una delle stelle, che avrebbero riservato camere al Marriott Marquis di Times Square, non lontano dall'arena, proprio per quel periodo. Anche una società newyorkese specializzata nell'organizzazione di grandi eventi avrebbe richiesto al Comune l'autorizzazione per installare una struttura temporanea all'esterno del palazzetto. Secondo quanto riferito da alcuni agenti della polizia ferroviaria in servizio nella zona, sarebbe inoltre stato comunicato loro che il matrimonio si sarebbe svolto proprio nel weekend del 4 luglio.
Le parole del sindaco Mamdani e il riserbo della coppia
Anche le istituzioni cittadine sembrano essere a conoscenza dell'evento. Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, durante una conferenza stampa dedicata alle misure di sicurezza per i Mondiali, ha lasciato intendere di essere informato sulle nozze senza però confermarle esplicitamente, dichiarando che la città sarebbe stata felice di accogliere il mondo proprio in quei giorni di coincidenze tra eventi sportivi, ricorrenze nazionali e il matrimonio della popstar. Il primo cittadino ha inoltre scherzato sul fatto di non aver ricevuto alcun invito, augurando alla coppia ogni bene. Da parte dei diretti interessati, così come dai portavoce del Madison Square Garden, non è arrivata finora alcuna conferma né smentita, in linea con il riserbo che da mesi circonda l'organizzazione dell'evento.
Lista nozze e curiosità
Tra le curiosità emerse negli ultimi mesi spicca quella legata ai regali: secondo quanto raccontato da George Kittle, tight end dei San Francisco 49ers, la coppia non avrebbe alcuna lista nozze e avrebbe adottato una rigida politica "niente regali", una scelta che apparirebbe coerente con lo status di una coppia che, come sottolineato da più fonti, non avrebbe bisogno di ulteriori doni. Resta inoltre da capire quale taglio sceglieranno i due per l'evento: se quello della totale riservatezza, sul modello di altre coppie celebri, oppure una cerimonia più aperta al racconto mediatico, vista anche la mole di indiscrezioni già circolate. In attesa di conferme ufficiali, una cosa appare certa: il matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce si candida a essere uno degli eventi più seguiti e commentati dell'anno, complice anche l'enorme seguito social della popstar e la popolarità del campione NFL, tre volte vincitore del Super Bowl con i Kansas City Chiefs.