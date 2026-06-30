Matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce, cosa sappiamo finora

Sul fronte location, le indiscrezioni si sono concentrate sempre più sul Madison Square Garden, lo storico palazzetto sportivo e musicale di New York, sede in passato anche di diversi concerti della stessa Swift. A circolare per prima sarebbe stata l'indiscrezione di TMZ secondo cui l'evento si sarebbe svolto nel cuore di Manhattan, seguita poi dalla segnalazione di Page Six che ha indicato esplicitamente l'arena come sede del matrimonio. Il New York Times avrebbe successivamente trovato conferma della notizia attraverso una fonte del settore dell'intrattenimento, secondo cui la popstar avrebbe affittato l'intera struttura. A rendere ancora più plausibile l'ipotesi è la circostanza che il Madison Square Garden non risulti impegnato in concerti o altri eventi tra il 29 giugno e il 6 luglio, una finestra che coinciderebbe perfettamente con le date ipotizzate per le nozze.