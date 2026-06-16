Un'indiscrezione proveniente dagli Stati Uniti sta facendo sognare milioni di fan e alimenta le aspettative su quello che potrebbe diventare l'evento mondano dell'anno. I preparativi sarebbero già entrati nel vivo con un allestimento davvero spettacolare

Taylor Swift e Travis Kelce starebbero preparando un matrimonio fuori dal comune, con la costruzione di un enorme palco destinato ai festeggiamenti. Secondo un'esclusiva pubblicata da TMZ la struttura sarebbe in fase di realizzazione presso il campus di Rock Lititz, in Pennsylvania, noto per ospitare le prove e la produzione dei palchi dei più grandi tour musicali internazionali. L'installazione sarebbe destinata al ricevimento previsto al Madison Square Garden di New York, dove, secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, sarebbero attesi oltre mille invitati.

Un palco gigantesco

Il palco potrebbe essere utilizzato per esibizioni dal vivo durante la serata, con alcuni degli ospiti vip, molti dei quali artisti di fama mondiale, pronti a salire sul palco per intrattenere gli sposi e gli invitati. I dettagli dell'evento restano avvolti dal massimo riserbo e né Taylor Swift né Travis Kelce hanno confermato ufficialmente le indiscrezioni, ma il progetto alimenta ulteriormente le aspettative attorno a quello che si preannuncia come uno degli eventi mondani più spettacolari dell'anno. La coppia convolerà a nozze - secondo alcune fonti - il prossimo 3 luglio a New York, dove vive stabilmente. Tra gli invitati più attesi ci sarebbero Selena Gomez e Gigi Hadid, che con buone probabilità vestiranno i panni delle damigelle d'onore. Un'unione che ha fatto sognare milioni di fan in tutto il mondo, nata tra il palcoscenico di lei e il campo da football di lui.