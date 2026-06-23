Taylor Swift e Travis Kelce, l'addio al nubilato e l'addio al celibato

Si avvicinano le nozze di Taylor Swift e Travis Kelce , che dovrebbero sposarsi il 3 luglio al Madison Square Garden di New York. In attesa del matrimonio, dal 17 giugno e per tutto il week-end successivo la coppia ha celebrato separatamente i rispettivi addii al nubilato e al celibato in compagnia di amiche e amici. Il campione di football ha scelto di trascorrere una serata a Los Angeles insieme al fratello Jason Kelce, all’ex compagno di squadra dei Kansas City Chiefs Ross Travis e al comico Druski. Due giorni dopo, il promesso sposo e gli amici hanno assistito al concerto di Chris Lake. Kelce è anche salito sul palco, dal quale ha sparato bolle di sapone sul pubblico. Domenica, infine, il gruppo (al quale si è aggiunto anche Austin, il fratello minore di Taylor Swift), ha seguito una gara NASCAR. Come riporta il sito TMZ, la popstar ha invece festeggiato l’addio al nubilato nella sua villa da 17 milioni di dollari a Watch Hill, a Rhode Island, insieme a una cerchia intima di amiche, prima fra tutte la migliore amica Abigail Anderson Berard. I paparazzi hanno ripreso il gruppo mentre si trovava sulla terrazza della villa, dove la popstar avrebbe indossato un abito bianco, a differenza delle amiche invece abbigliate con vestiti colorati. Nella mattinata di sabato, un SUV nero avrebbe poi trasportato le donne in un’altra location.

LA GRANDE ASSENTE BLAKE LIVELY E IL DUBBIO DELLE AMICHE SINGLE

Tra le invitate alla festa di addio al nubilato di Taylor Swift c’era però una grande assente: Blake Lively. Un tempo, la popstar e l’attrice erano molto legate, ma il loro rapporto si sarebbe guastato dopo la battaglia legale tra Blake Lively e Justin Baldoni, nella quale la protagonista del film It Ends With Us aveva coinvolto proprio la futura sposa. Durante i festeggiamenti, infatti, l’attrice è stata immortalata mentre faceva la spesa da sola a New York, in una tenuta decisamente casual: una giacca pastello, una lunga tunica rosa chiaro, jeans e sneakers rosa. In ogni caso, una fonte vicina alla coppia ha riferito al tabloid Daily Mail che Swift ha comunque invitato Lively e il marito Ryan Reynolds alla cerimonia. “Tutti intorno a Taylor sanno che Blake potrebbe partecipare. Forse no, ma non sarà perché non è la benvenuta”, ha detto l’insider, che ha aggiunto che le due “hanno parlato al telefono”. Un’altra fonte ha proseguito: “Blake potrebbe avere una seconda possibilità, hanno parlato un po' riconquistare la fiducia. Blake si sta pian piano riavvicinando al gruppo ora che Taylor sta cambiando idea”. Non è ancora certo se Lively e Reynolds parteciperanno alle nozze dell’anno, così come secondo altre indiscrezioni sembra incerta anche la partecipazione di diverse amiche single della popstar, che dovrebbero rispettare la regola del galateo anglosassione No Ring, No Bring, secondo la quale solo le coppie ufficiali (cioè sposate o stabilmente impegnate) possono partecipare insieme. Sempre al Daily Mail, una fonte anonima aveva confidato il suo disagio: "Il mio invito non mi permette di portare un più uno. Cosa dovrei fare? Andare da sola? È così imbarazzante. Credo che non ci andrò, perché non voglio andare da sola e non sono sicura di conoscere tante persone lì. Scusate, ma non sono amica delle sorelle Hadid". Dietro alla presunta scelta ci sarebbero ragioni pratiche legate sia alla capienza della location, sia alle esigenze di sicurezza.