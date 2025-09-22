Blake Lively: "Gossip Girl era il mio college"

Gossip Girl ha fatto balzare alle stelle la popolarità di Blake Lively, diventata una star planetaria fin dai tempi della prima messa in onda dello show. Non stupisce, quindi, che l'attrice e imprenditrice californiana, moglie di Ryan Reynolds, abbia voluto celebrare con i suoi follower lo show che l'ha resa un mito del piccolo schermo.

"Gossip Girl era il mio college. La mia istruzione, la mia vita sociale, il mio duro lavoro, le mie notti insonni e le sveglie all'alba, il mio insegnante". L'attrice paragona il lavoro sul set a un'università dove ha trascorso sei anni. Le aule? Gli studi di New York City, i Silvercup Studios, e qualche volta - aggiunge - quelli di Parigi (dove lo show di trasferiva per registrare alcuni episodi speciali).

"Quanti ricordi", scrive Lively che ha tirato fuori dal cassetto una gran quantità di scatti della stagione di debutto dello show, o meglio, dei mesi interessati dalle riprese della prima stagione, dove si sono creati legami speciali tra lei e gli altri interpreti del cast, uniti come una vera e propria famiglia, come spesso avviene quando si lavora a una produzione di questo tipo.

Tra le foto, scatti dal set dove Lively e gli altri indosano costumi di scena che gli spettatori dello show non faticheranno a collegare ad alcuni episodi fortunatissimi, ma anche foto che mostrano ciò che i giovani attori del cast facevano tra le pause di lavorazione e nelle sere libere.

Tutti i protagonisti avevano circa venti anni e tutti stavano muovendo i primi passi in un sogno che li avrebbe portati lontano.

Tra gli scatti, spiccano foto di Lively con Penn Badgley (l'attore che poi è diventato anche protagonista della serie Netflix You), con cui c'è stata una vera relazione durata circa tre anni fuori dal set e anche una foto in cui l'attrice californiana fa le smorfie con Michelel Trachtenberg, l'interprete di Georgina Sparks, che è scomparsa a febbraio 2025 all'età di 39 anni.

Tante le pose affettuose con Leighton Meester, con Chace Crawford ed Ed Westwick, volti del cast principale della serie. Qua e là anche altre star dello show, tra cui Taylor Momsen e Connor Paolo.