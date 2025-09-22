Gossip Girl, Blake Lively festeggia 18 anni del cult con foto d'epoca: "Il mio college"Serie TV Immagine tratta dal profilo Instagram di Blake Lively
La star californiana, volto di Serena van der Woodsen, si è lasciata andare alle emozioni della stagione di debutto dello show con una raccolta di scatti inediti coi compagni di cast tra cui spiccano Leighton Meester (interprete della amica-nemica Blair Waldorf), l'ex fidanzato Penn Badgley e Michelle Trachtenberg, scomparsa lo scorso febbraio
Gossip Girl debuttava negli Stati Uniti il 19 settembre del 2007, arrivando in Italia su Mya pochi mesi dopo e, in chiaro, su Italia 1, solo nel gennaio del 2009.
Diciotto anni fa iniziava, dunque, l'avventura sul piccolo schermo che avrebbe appassionato per anni milioni di spettatori in tutto il mondo aprendo le porte del successo a buona parte dei suoi protagonisti.
Blake Lively, che ha dato il volto alla iconica Serena van der Woodsen - il personaggio da cui partiva la storia contenuta nei libri di Cecily von Ziegesar, da cui è tratta la serie - ha celebrato il traguardo con un post che è già virale, nel quale assaporiamo l'atmosfera del dietro le quinte di uno dei teen drama più famosi e amati della tv.
Il viaggio sul viale dei ricordi inizia con una citazione di una delle serie cult per gli spettatori d'oggi, The Summer I Turned Pretty - L'estate nei tuoi occhi. Parafrasando il titolo Lively scrive: "L'estate in cui Gossip Girl compie 18 anni".
Blake Lively: "Gossip Girl era il mio college"
Gossip Girl ha fatto balzare alle stelle la popolarità di Blake Lively, diventata una star planetaria fin dai tempi della prima messa in onda dello show. Non stupisce, quindi, che l'attrice e imprenditrice californiana, moglie di Ryan Reynolds, abbia voluto celebrare con i suoi follower lo show che l'ha resa un mito del piccolo schermo.
"Gossip Girl era il mio college. La mia istruzione, la mia vita sociale, il mio duro lavoro, le mie notti insonni e le sveglie all'alba, il mio insegnante". L'attrice paragona il lavoro sul set a un'università dove ha trascorso sei anni. Le aule? Gli studi di New York City, i Silvercup Studios, e qualche volta - aggiunge - quelli di Parigi (dove lo show di trasferiva per registrare alcuni episodi speciali).
"Quanti ricordi", scrive Lively che ha tirato fuori dal cassetto una gran quantità di scatti della stagione di debutto dello show, o meglio, dei mesi interessati dalle riprese della prima stagione, dove si sono creati legami speciali tra lei e gli altri interpreti del cast, uniti come una vera e propria famiglia, come spesso avviene quando si lavora a una produzione di questo tipo.
Tra le foto, scatti dal set dove Lively e gli altri indosano costumi di scena che gli spettatori dello show non faticheranno a collegare ad alcuni episodi fortunatissimi, ma anche foto che mostrano ciò che i giovani attori del cast facevano tra le pause di lavorazione e nelle sere libere.
Tutti i protagonisti avevano circa venti anni e tutti stavano muovendo i primi passi in un sogno che li avrebbe portati lontano.
Tra gli scatti, spiccano foto di Lively con Penn Badgley (l'attore che poi è diventato anche protagonista della serie Netflix You), con cui c'è stata una vera relazione durata circa tre anni fuori dal set e anche una foto in cui l'attrice californiana fa le smorfie con Michelel Trachtenberg, l'interprete di Georgina Sparks, che è scomparsa a febbraio 2025 all'età di 39 anni.
Tante le pose affettuose con Leighton Meester, con Chace Crawford ed Ed Westwick, volti del cast principale della serie. Qua e là anche altre star dello show, tra cui Taylor Momsen e Connor Paolo.
L'impatto culturale del cult amato dai Millennial (e non solo)
Gossip Girl è andato in onda per sei stagioni e un totale di 121 episodi tra il 2007 e il 2012 negli Stati Uniti (in Italia l'ultimo episodio è del 2013).
Cosiderato un cult per più di una generazione - è ancora una delle serie più riviste sulle piattaforme digitali in cui periodicamente torna disponibile - ha dato origine a diversi adattamenti e reboot spin-off e un sequel, Gossip Girl, targato HBO del 2021 trasmesso in Italia su Sky e su Now.
La serie originale Gossip Girl, il racconto delle avventure di un gruppo di adolescenti provenienti per la maggior parte dalle famiglie benestanti dell'Upper East Side di Manhattan, ha fotografato un gruppo sociale in un momento storico alla vigilia dell'esplosione dei social media. Diverse le tematiche affrontate tra le vicende di un teen drama ben orchestrato: il lusso, il successo, la popolarità, la solitudine, le dipendenze tra i giovani e non solo.
Molto del fascino dello show era legato anche alle ambientazioni e ai costumi che tengono conto delle mode degli anni Dieci del Duemila. Il mix di tecnologia e gossip ha poi fatto il resto per posizionare il titolo tra i prodotti più rilevanti del piccolo schermo del nuovo millennio sotto il profilo della cultura pop.
