Taylor Swift, gli ex fidanzati e le canzoni a loro dedicate

Introduzione
A meno di un anno dalla proposta di matrimonio da parte di Travis Kelce, Taylor Swift andrà all'altare col giocatore di football statunitese, secondo molte fonti nel weekend del 4 luglio, nozze di cui si parla da una intera stagione, già etichettate come evento dell'anno.
Col matrimonio si chiude ufficialmente un capitolo della vita privata della popstar, protagonista delle cronache rosa come del gossip per le sue relazioni sentimentali con volti noti dello showbiz, alcune delle quali sono state d'ispirazione per le sue canzoni.
Per sua stessa ammissione, la cantautrice ha detto di aver usato la musica come strumento di espressione dei suoi sentimenti e i fan hanno spesso esaminato le sue canzoni per capire a quali vicende biografiche della loro beniamina fossero collegate.
Gli ex fidanzati di Swift non sono mai menzionati esplicitamente, tuttavia, è possibile ripercorrere la vita amorosa dell'artista attraverso la sua produzione musicale.
Quello che devi sapere
Joe Jonas, la love story nel 2008
Tra il luglio e l'ottobre del 2008 Taylor Swift ha avuto una relazione con Joe Jonas, cantante all'apice del succeso coi Jonas Brothers, una storia che la cantante ha poi riconosciuto essere stato un amore intenso e a tratti adolescenziale.
La rottura, avvenuta secondo le cronache bruscamente con una breve telefonata, è stata l'ispirazione per due brani: Forever and Always, nel suo secondo album in studio, Fearless, e Hello Mr. Perfectly Fine (Taylor’s Version), inedito pubblicato nel 2021.
Taylor Lautner, tra cinema e musica
Nel 2009 sia Swift che Taylor Lautner, star dei film della saga di Twilight, erano popolarissimi. Prima della fine dell'anno, tra ottobre e dicembre, i due si avvicinarono, complice la lavorazione del film Valentine's Day, in Italia Appuntamento con l'amore, del 2010, attirando l'attenzione dei media.
La relazione durò poco ma lasciò nella cantante un'impressione positiva. La nostalgia di quello che sarebbe potuto essere ispirò Back to December, da Speak Now.
Dear John per John Mayer
Taylor Swift e John Mayer avevano dodici anni di differenza (lui è classe 1977, lei 1989) quando sono stati insieme tra la fine del 2009 e l'inizio del 2010, complice la collaborazione per Half of My Heart, inclusa in un album di lui.
Dear John è una revenge song in piena regola, un brano lungo sette minuti che contiene la verità di Taylor sulla relazione tossica con un uomo adulto e manipolatore, una storia per cui lei stessa capiva di essere troppo piccola.
Would’ve, Could’ve, Should’ve del 2022 torna sullo stesso argomento.
Jake Gyllenhaal e l'album Red
Tra il 2010 e l'inizio del 2011 Taylor Swift ha avuto una relazione con Jake Gyllenhaal, anche lui più grande di lei di quasi dieci anni, che ha lasciato un'impronta profonda sulla cantante.
Dalla delusione amorosa condita da un addio per messaggio nascono le canzoni dell'album Red (2012).
In particolare, i brani dedicati all'attore sono All Too Well, We Are Never Getting Back Together e The Moment I Knew, tutte condite di dettagli su cui fan e media hanno discusso parecchio.
Conor Kennedy e Born Again
Nel 2012 Swift ha avuto una breve relazione con Conor Kennedy, figlio di Robert F. Kennedy Jr. terminata per l'attenzione mediatica di lei e le pressioni della famiglia di lui, pare.
Swift si stava riaffacciando all'amore dopo un anno difficile e la canzone Born Again parlerebbe di questo.
Starlight, invece, parla dell'amore tra i nonni di Conor, Robert F. Kennedy ed Ethel Kennedy.
Harry Styles, un amore mediatico
Con Harry Styles la storia è stata caratterizzata dalla continua attenzione dei media. Durata circa tre mesi, tra 2012 e 2013, è stata seguitissima dai rispettivi fan (lui era ancora un membro degli One Direction).
Swift ne parla con nostalgia, ma non sempre, in alcuni brani di 1989, pubblicato nel 2014, specie in Style e Out of the Woods.
Reputation e Calvin Harris
Tra il 2015 e il 2016, per quindici mesi, da marzo al giugno successivo, Swift è uscita con Calvin Harris, DJ e produttore musicale il cui vero nome è Adam Wiles.
La storia, che pareva piuttosto stabile, sarebbe deragliata per ragioni professionali.
Swift non si vide riconosciuta tra le autrici di una hit di lui, This Is What You Came For e anche dopo la rottura la cantante si è risentita di come la storia è stata descritta pubblicamente.
L'esperienza ha portato alla scrittura di alcune tracce di Reputation (2017).
Una storia brevissima con Tom Hiddleston
Nell'estate del 2016 Taylor Swift e Tom Hiddleston sono usciti brevemente ma le loro foto, anche di una vacanza in Italia, sono diventate virali.
La breve frequentazione è durata lo spazio di un'estate e Swift ha riconosciuto come le servisse del tempo per riprendersi dalle storie d'amore precedenti.
Il brano Gataway Car di Reputation parla di questo.
Sei anni con Joe Alwyn
Quella con Joe Alwyn è stata la relazione più lunga di Swift ad oggi e, a differnza delle altre, è stata portata avanti con una discrezione che ne ha preservato l'integrità.
Nel 2023 è finita per ragioni che Swift stessa ha analizzato in The Tortured Poets Department in brani come So Long, London e The Black Dog.
Nel frattempo sono stati pubblicati gli album Folklore, Evermore e Midnights, tre album che contengono canzoni sull'evoluzione della storia d'amore con l'attore, dagli inizi romantici, alla maturità, alla fine.
Alwyn ha scritto anche alcune canzoni con Swift sotto pseudonimo incluse in Midnights e Folklore.