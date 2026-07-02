Taylor Swift, gli ex fidanzati e le canzoni a loro dedicate

Quella con Joe Alwyn è stata la relazione più lunga di Swift ad oggi e, a differnza delle altre, è stata portata avanti con una discrezione che ne ha preservato l'integrità.

Nel 2023 è finita per ragioni che Swift stessa ha analizzato in The Tortured Poets Department in brani come So Long, London e The Black Dog.

Nel frattempo sono stati pubblicati gli album Folklore, Evermore e Midnights, tre album che contengono canzoni sull'evoluzione della storia d'amore con l'attore, dagli inizi romantici, alla maturità, alla fine.

Alwyn ha scritto anche alcune canzoni con Swift sotto pseudonimo incluse in Midnights e Folklore.