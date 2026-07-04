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Taylor Swift e Travis Kelce sposi, per il matrimonio l'Empire State si veste di blu

Spettacolo
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La popstar e il giocatore di football americano si sono sposati, ad annunciarlo, in un comunicato, è stata la portavoce della cantante. "La cerimonia che ha unito le due famiglie è stata celebrata dal loro amico l'attore Adam Sandler". La grande festa al Madison Square Garden di New York con l'Empire State Building che si veste di blu e le numerose celeb accorse all'evento offuscano il 4 luglio e le celebrazioni per i 250 anni dell'America. Mezza Manhattan blindata 

Taylor Swift e Travis Kelce hanno pronunciato il fatidico (e attesissimo) sì, giurandosi amore eterno e fedeltà e lo hanno fatto davanti alle rispettive famiglie. L'annuncio ufficiale, dopo una serie di rumors, è finalmente agli atti: la popstar e il giocatore di football americano si sono sposati. Ad annunciarlo, in un comunicato, è stata la portavoce della cantante. "La cerimonia che ha unito le due famiglie è stata celebrata dal loro amico l'attore Adam Sandler", ha precisato. 

la grande festa al Madison Square Garden

Al Madison Square Garden di New York è in corso un evento di grande portata che riunisce numerose celebrità. Tra gli sportivi invitati, giocatori di football americano, come Chris Jones, Cooper Kupp, Matthew Stafford, George Kittle e Kyle Juszcyk, oltre alla calciatrice Abby Wambach. Erano presenti anche molte star della musica, come Ed Sheeran, Miranda Lambert, Camila Cabello, Ellie Goulding, Benson Boone, Machine Gun Kelly e Sombr, e altrettante star di Hollywood, tra cui Ethan Hawke, Hugh Grant, Dakota Johnson, Zoe Kravitz, Jason Sudeikis, Julianne Moore e Bradley Cooper. Presenti anche le amici Karlie Kloss e Gigi Hadid, l'attrice e produttrice Lena Dunham, le sorelle musiciste Haim e il produttore musicale Jack Antonoff, oltre alla sua amica d'infanzia Abigail Anderson.

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Il matrimonio privato a sorpresa di Taylor Swift e Travis Kelce

Gli invitati, "la dama d'onore" e gli abiti

Al matrimonio di Taylor Swift c'erano un migliaio di invitati. La cerimonia,  officiata dall'attore e amico della coppia Adam Sandler non c'erano damigelle d'onore né testimoni, ma il fratello di Swift, Austin, che ha ricoperto il ruolo di "dama d'onore" e il fratello di Kelce, Jason, cui è toccato quello di "testimone". Sia Swift che Kelce si sono sposati indossando abiti della maison Christian Dior, con modelli firmati dal designer Jonathan Anderson. La sposta indossava scarpe personalizzate di Christian Louboutin e gioielli di Cartier. Poco dopo le sette di sera, uno schermo all'ingresso del Garden mostrava il messaggio "JusT&T Married" (appena sposati, con le iniziali della coppia) per la gioia dei fan che affollavano l'area circostante. Né Swift né Kelce avevano confermato che si sarebbero sposati ieri, ma erano trapelati dettagli sui preparativi all'interno dello stadio, apparentemente addobbato come un giardino, e poi, l'arrivo di celebrità in città già da giovedi era stato l'indizio definitivo. Giovedi infatti, star dello sport, della musica e del cinema, erano state avvistate mentre si recavano a una cena ristretta nella sala e oggi sono arrivate alla festa affollatissima. E ora che si sono detti 'Si', il ricevimento dovrebbe protrarsi fino alle prime ore del mattino.

l'Empire State Building illuminato di blu per la sposa

Nel frattempo, l'Empire State Building, il grattacielo della Grande Mela, ha annunciato sui propri social network che stasera si illuminerà di blu in onore della tradizione nuziale, ovvero, per rappresentare il "qualcosa di blu" della sposa.

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Taylor Swift e Travis Kelce, l'addio al nubilato e l'addio al celibato
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