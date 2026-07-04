La popstar e il giocatore di football americano si sono sposati, ad annunciarlo, in un comunicato, è stata la portavoce della cantante. "La cerimonia che ha unito le due famiglie è stata celebrata dal loro amico l'attore Adam Sandler". La grande festa al Madison Square Garden di New York con l'Empire State Building che si veste di blu e le numerose celeb accorse all'evento offuscano il 4 luglio e le celebrazioni per i 250 anni dell'America. Mezza Manhattan blindata

Taylor Swift e Travis Kelce hanno pronunciato il fatidico (e attesissimo) sì, giurandosi amore eterno e fedeltà e lo hanno fatto davanti alle rispettive famiglie. L'annuncio ufficiale, dopo una serie di rumors, è finalmente agli atti: la popstar e il giocatore di football americano si sono sposati. Ad annunciarlo, in un comunicato, è stata la portavoce della cantante. "La cerimonia che ha unito le due famiglie è stata celebrata dal loro amico l'attore Adam Sandler", ha precisato.

la grande festa al Madison Square Garden Al Madison Square Garden di New York è in corso un evento di grande portata che riunisce numerose celebrità. Tra gli sportivi invitati, giocatori di football americano, come Chris Jones, Cooper Kupp, Matthew Stafford, George Kittle e Kyle Juszcyk, oltre alla calciatrice Abby Wambach. Erano presenti anche molte star della musica, come Ed Sheeran, Miranda Lambert, Camila Cabello, Ellie Goulding, Benson Boone, Machine Gun Kelly e Sombr, e altrettante star di Hollywood, tra cui Ethan Hawke, Hugh Grant, Dakota Johnson, Zoe Kravitz, Jason Sudeikis, Julianne Moore e Bradley Cooper. Presenti anche le amici Karlie Kloss e Gigi Hadid, l'attrice e produttrice Lena Dunham, le sorelle musiciste Haim e il produttore musicale Jack Antonoff, oltre alla sua amica d'infanzia Abigail Anderson. Approfondimento Il matrimonio privato a sorpresa di Taylor Swift e Travis Kelce