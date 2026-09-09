Snoop Dogg, nuovi attori nel cast del biopic

Il biopic Snoop su Snoop Dogg ha arricchito il cast con Swayvo Twain (Family Legacy e Love & Neo-Soul: Honoring the Legacy of D’Angelo) nel ruolo di Biggie, Bentley Green (The Land e Undercard) nel ruolo di RBX e G Perico (Kings of L.A. e She Ball) nel ruolo di Big Reecie Cup. Il primo dei tre personaggi è Christopher Wallace, noto come Notorious B.I.G., uno degli artisti hip-hop più influenti degli anni Novanta e il volto del gangsta rap della East Coast fino alla sua morte nel 1997. Nonostante lui e Snoop Dogg fossero sotto contratto con la potente etichetta discografica della West Coast Death Row Records, entrambi nutrivano reciproco rispetto. Il secondo è RBX, nome d’arte di Eric Dwayne Collins, che negli anni Novanta aveva firmato con la Death Row Records insieme al cugino Snoop e aveva iniziato così una carriera rap di 30 anni e costellata da numerosi successi. Il terzo è Big Reecie Cup, un'altra figura chiave nella vita di Snoop Dogg a Long Beach.