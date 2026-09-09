Snoop Dogg, nuovi attori nel cast del biopic

Swayvo Twain interpreterà Notoriuos B.I.G., detto Biggie, Bentley Green sarà RBX e G Perico sarà Big Reecie Cup. Il film sul magnate e icona del gangsta rap uscirà nei cinema il 6 agosto 2027
Il biopic Snoop su Snoop Dogg ha arricchito il cast con Swayvo Twain (Family Legacy e Love & Neo-Soul: Honoring the Legacy of D’Angelo) nel ruolo di Biggie, Bentley Green (The Land e Undercard) nel ruolo di RBX e G Perico (Kings of L.A. e She Ball) nel ruolo di Big Reecie Cup. Il primo dei tre personaggi è Christopher Wallace, noto come Notorious B.I.G., uno degli artisti hip-hop più influenti degli anni Novanta e il volto del gangsta rap della East Coast fino alla sua morte nel 1997. Nonostante lui e Snoop Dogg fossero sotto contratto con la potente etichetta discografica della West Coast Death Row Records, entrambi nutrivano reciproco rispetto. Il secondo è RBX, nome d’arte di Eric Dwayne Collins, che negli anni Novanta aveva firmato con la Death Row Records insieme al cugino Snoop e aveva iniziato così una carriera rap di 30 anni e costellata da numerosi successi. Il terzo è Big Reecie Cup, un'altra figura chiave nella vita di Snoop Dogg a Long Beach.
LA TRAMA, IL CAST E LA DATA DI USCITA
Il film Snoop, il “biopic definitivo dell’artista, magnate e icona del gangsta rap” Snoop Dogg (Jonathan Daviss), uscirà nei cinema il 6 agosto 2027. I dettagli sulla trama non sono ancora confermati, quindi non è chiaro se la pellicola offrirà uno sguardo sulla carriera del rapper (sulla falsariga di Michael per Michael Jackson e di Bohemian Rhapsody per Freddie Mercury) o si concentrerà su un singolo capitolo (come in Springsteen: Liberami dal nulla per Bruce Springsteen). Il regista Craig Brewer (Song Sung Blue e Hustle & Flow – Il colore della musica) dirigerà il film sulla base della riscrittura della sceneggiatura originale di Joe Robert Cole (Black Panther e Wakanda Forever). La pellicola includerà i brani del repertorio del cantante, compresi i grandi successi Drop It Like It’s Hot, Gin and Juice, What’s My Name e Nuthin’ But a “G” Thang. Il cast comprende anche Myles Bullock Be nel ruolo di Dr. Dre, Lauren London nel ruolo di Beverly Tate, la defunta madre di Snoop, Camron Jones nel ruolo di Tupac Shakur, Algee Smith nel ruolo di Warren G, Tre Hale nel ruolo di Suge Knight, Laya DeLeon Hayes nel ruolo di Shante Broadus, la moglie di Snoop, Olly Sholotan nel ruolo di Kurupt, Corey Champagne nel ruolo di Nate Dogg e Jonica Booth nel ruolo di The Lady of Rage.
Approfondimento
Snoop, il biopic su Snoop Dogg uscirà nel 2027
I NUOVI ATTORI
Ecco chi sono i nuovi attori del cast del biopic Snoop su Snoop Dogg:
- SwayvoTwain, nome d’arte di Michael D’Angelo Archer II, è un cantautore e interprete, figlio dei leggendari artisti scomparsi Angie Stone e D’Angelo. La sua musica più recente, che comprende i brani DoveSoar e Ms. Angie’s Son, sono un concentrato di soul, hip-hop e R&B che risente molto della loro influenza. Il biopic Snoop segna il suo debutto cinematografico in un ruolo importante.
- Bentley Green ha iniziato la sua carriera artistica da giovanissimo ed è poi diventato popolare grazie alla serie YouTube Epic Rap Battles of History, dove ha interpretato Michael Jackson e Tootie Ramsey. Da allora ha recitato al fianco di Courtney B. Vance nella serie tv 61st Street e con Jack Harlow e Sinqua Walls nella commedia White Men Can't Jump. È anche apparso nelle serie tv Snowfall, Mr. Iglesias, Il colore delle magnolie e The Good Doctor. Presto reciterà nel film Undercard e nella serie tv The Land.
- G Perico è un artista musicale e attore di Los Angeles, noto per aver partecipato a film come Kings of L.A., Queen of Manhattan e She Ball e per aver inciso brani musicali per diverse trasmissioni.
Approfondimento
Snoop, Lauren London sarà la mamma di Snoop Dogg nel biopic sul rapper
Credits: Webphoto
Snoop Dogg compie 50 anni, non solo canzoni: i 10 migliori film. FOTO
Da horror a commedie passando per thriller e pellicole d’azione, in oltre vent’anni l’artista ha recitato in numerosi lavori affermandosi come uno dei volti più amati della settima arte