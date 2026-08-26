Snoop, Lauren London sarà la mamma di Snoop Dogg nel biopic sul rapper

Deadline ha rivelato in esclusiva che Lauren London sarà Beverly Tate, madre di Snoop Dogg, nel biopic sul rapper ( FOTO ). L’attrice ha confermato la notizia condividendo l’articolo sul suo profilo Instagram. Jonathan Daviss interpreterà il protagonista, Myles Bullock sarà Dr. Dre.

snoop, lauren london nel cast

Cresce la curiosità per Snoop, il biopic che ripercorrerà la vita di uno degli artisti più amati e popolari a livello internazionale. Stando a quanto recentemente rivelato, Lauren London farà parte del cast della pellicola diretta da Craig Brewer. Jonathan Daviss avrà il compito di interpretare il protagonista, mentre Myles Bullock sarà Dr. Dre. La pellicola farà il suo atteso debutto nelle sale cinematografiche statunitensi tra poco meno di un anno, più precisamente il 6 agosto 2027. Al momento massimo riserbo per quanto riguarda l’esatta data di distribuzione in Italia.

Intervistato dal programma televisivo Today, Jonathan Daviss ha parlato delle audizioni in presenza di Snoop Dogg: “Lui era seduto lì a guardarmi, e io pensavo 'Bene, spero di star facendo la cosa giusta’. Ma è stato così presente e aperto durante l'audizione, mi ha fatto sentire davvero a mio agio, come se potessi arrivare fino in fondo. Mi ha dato un sacco di consigli, quindi sono davvero entusiasta”.