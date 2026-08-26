Snoop, Lauren London sarà la mamma di Snoop Dogg nel biopic sul rapper

Jonathan Daviss interpreterà il protagonista, mentre Myles Bullock sarà Dr. Dre. Nel cast anche Lauren London nel ruolo di Beverly Tate. Dietro la macchina da presa Craig Brewer. La pellicola arriverà nelle sale americane il 6 agosto 2027
Deadline ha rivelato in esclusiva che Lauren London sarà Beverly Tate, madre di Snoop Dogg, nel biopic sul rapper (FOTO). L’attrice ha confermato la notizia condividendo l’articolo sul suo profilo Instagram. Jonathan Daviss interpreterà il protagonista, Myles Bullock sarà Dr. Dre.
snoop, lauren london nel cast
Cresce la curiosità per Snoop, il biopic che ripercorrerà la vita di uno degli artisti più amati e popolari a livello internazionale. Stando a quanto recentemente rivelato, Lauren London farà parte del cast della pellicola diretta da Craig Brewer. Jonathan Daviss avrà il compito di interpretare il protagonista, mentre Myles Bullock sarà Dr. Dre. La pellicola farà il suo atteso debutto nelle sale cinematografiche statunitensi tra poco meno di un anno, più precisamente il 6 agosto 2027. Al momento massimo riserbo per quanto riguarda l’esatta data di distribuzione in Italia.
Intervistato dal programma televisivo Today, Jonathan Daviss ha parlato delle audizioni in presenza di Snoop Dogg: “Lui era seduto lì a guardarmi, e io pensavo 'Bene, spero di star facendo la cosa giusta’. Ma è stato così presente e aperto durante l'audizione, mi ha fatto sentire davvero a mio agio, come se potessi arrivare fino in fondo. Mi ha dato un sacco di consigli, quindi sono davvero entusiasta”.
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Snoop Dogg è tra gli artisti più acclamati della scena rap e non solo. Nel corso degli anni il cantante ha scalato le classifiche con numerosi album, ricordiamo Da Game Is to Be Sold, Not to Be Told, The Last Meal, Paid tha Cost to Be da Boss, R&G (Rhythm & Gangsta): The Masterpiece e Malice n Wonderland. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Drop It Like It's Hot con Pharrell Williams, Sensual Seduction eYoung, Wild & Free in collaborazione con Wiz Khalifa e Bruno Mars. Inoltre, negli anni Snoop Dogg ha collezionato numerosi riconoscimenti, tra i quali sedici candidature ai Grammy Awards.
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