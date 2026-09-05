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Madonna 2026: perché la Gen Z sta riscoprendo la Regina del Pop

Michele Boroni

Michele Boroni
©Getty

Tra il successo di Confessions II, l'effetto TikTok e il duetto a Coachella con Sabrina Carpenter, i dati streaming rivelano la seconda giovinezza artistica della popstar icona degli anni ’80 da parte di chi non era nato quando aveva successo

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