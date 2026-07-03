Madonna, è uscito l'album Confessions II: tracklist e cosa sapere

Madonna, 67 anni, ha avuto l’ispirazione per l’album Confessions II durante il Celebration Tour, la serie di concerti che aveva fatto in tutto il mondo tra il 2023 e il 2024. Per dare vita alle sonorità dance e alle canzoni più intime e riflessive, la popstar ha collaborato con Stuart Price, già produttore dell'album Confessions on a Dancefloor del 2005 e direttore musicale proprio del Celebration Tour del 2023. Nella intro del brano One Step Away, Madonna ha descritto il nuovo disco come un manifesto spirituale: "La gente pensa che la musica dance sia superficiale, ma si sbaglia di grosso. La pista da ballo non è solo un luogo, è una soglia: uno spazio rituale dove il movimento sostituisce il linguaggio".

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