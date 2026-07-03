Madonna, è uscito l'album Confessions II: tracklist e cosa sapere

Introduzione
Il 3 luglio 2026 è uscito l’album Confessions II di Madonna, il quindicesimo disco in studio della regina del pop, che richiama uno di suoi lavori più apprezzati degli anni Duemila, Confessions on a Dancefloor (2005). Il precedente progetto includeva hit come Hung Up e aveva riportato l'artista nell'olimpo della musica tra i grandi nomi dell'epoca, come Britney Spears, Christina Aguilera e Rihanna.
Quello che devi sapere
L'ISPIRAZIONE E LA PRODUZIONE
Madonna, 67 anni, ha avuto l’ispirazione per l’album Confessions II durante il Celebration Tour, la serie di concerti che aveva fatto in tutto il mondo tra il 2023 e il 2024. Per dare vita alle sonorità dance e alle canzoni più intime e riflessive, la popstar ha collaborato con Stuart Price, già produttore dell'album Confessions on a Dancefloor del 2005 e direttore musicale proprio del Celebration Tour del 2023. Nella intro del brano One Step Away, Madonna ha descritto il nuovo disco come un manifesto spirituale: "La gente pensa che la musica dance sia superficiale, ma si sbaglia di grosso. La pista da ballo non è solo un luogo, è una soglia: uno spazio rituale dove il movimento sostituisce il linguaggio".
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LA TRACKLIST
Ecco la tracklist dei 16 brani dell’album Confession II di Madonna:
1. I Feel So Free
2. Good for the Soul
3. One Step Away
4. Bring Your Love (with Sabrina Carpenter)
5. Danceteria
6. Read My Lips (with Feid)
7. Everything
8. Love Sensation
9. Love Without Words
10. Bizarre (with Martin Garrix)
11. School
12. Fragile
13. My Sins Are My Savior (featuring Stromae)
14. Betrayal
15. The Test (with Lola Leon)
16. L.E.S. Girl
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LE CANZONI
Ecco i dettagli sulle canzoni dell'album Confessions II di Madonna:
- Bring Your Love: Madonna ha scritto la quarta canzone del disco insieme alla cantante Sabrina Carpenter, 27 anni, nota per il brano Espresso (la canzone più ascoltata su Spotify nel 2024) e per l'album Man’s Best Friend.
- Danceteria: Madonna ha dedicato la quinta canzone del disco all’omonimo e celebre locale di New York dove si era esibita spesso negli anni Ottanta agli inizi della sua carriera. Nel brano ha citato diverse persone che aveva frequentato all'epoca, come i pittori Keith Haring e Jean-Michel Basquiat, l’attrice Debi Mazar e i musicisti Nile Rodgers e David Byrne. Il deejay del locale, Mark Kamins, aveva suonato per la prima volta la canzone Everybody di Madonna durante una serata e aveva fatto da intermediario alla cantante per il suo primo contratto con la Sire Records. "Non avevo soldi. Vivevo di espedienti", ha raccontato Madonna a Interview. "Qualche mese a casa di qualcuno e poi da qualcun altro...Pensavo, “ce la farò, sarò qualcuno”. Nulla mi poteva fermare, ma avevo anche capito che se pensi solo a fare festa non stai attento a tutto il resto. Ero l’unica persona sobria al Danceteria".
- Read My Lips: il cantautore colombiano Feid ha aggiunto sfumature latino-americane alla sesta canzone del nuovo album di Madonna.
- Bizarre: Il dj olandese Martin Garrix (noto per il brano Animals) ha composto la musica della decima canzone del nuovo album di Madonna.
- Fragile: Madonna ha dedicato la dodicesima canzone al fratello Christopher Ciccone, morto nel 2024, con il quale si era riappacificata poco prima della sua scomparsa.
- My Sins Are My Savior: il cantautore Stromae ha impreziosito con la lingua francese la tredicesima canzone del nuovo album di Madonna.
- The Test: la figlia Lola Leon, 29 anni, ha duettato con Madonna nella quindicesima canzone del nuovo album della madre. Il brano riprende nei testi, e in parte anche nell'arrangiamento, la canzone Little Star, una delle più celebri del disco Ray of Light (1998), che la popstar aveva dedicato proprio alla ragazza.
- L.E.S. Girl: Madonna ha dedicato l'ultima canzone del disco all'autobiografia. Il titolo, infatti, si riferisce alla "ragazza del Lower East Side", la zona di Manhattan dove l'artista viveva.
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IL CORTOMETRAGGIO CONFESSIONS II - THE FILM
Il nuovo album Confessions II di Madonna è un progetto artistico a 360 gradi, che include anche l'artwork del fotografo Rafael Pavarotti e il cortometraggio Confessions II - The Film, diretto da Torso e presentato al Tribeca Film Festival. L'opera accompagna le prime sei tracce del disco per oltre 10 minuti. La maison Dolce&Gabbana ha firmato i costumi del cast, composto da oltre 250 persone. Nel film compaiono anche Kate Moss e, nel finale, la figlia Lola Leon.
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L'OPINIONE DELLA CRITICA: "UN ALBUM CHE FA BALLARE"
La critica musicale ha accolto molto bene l'album Confessions II di Madonna, che contiene omaggi alla musica dance europea degli anni Ottanta e Novanta. Alexis Petridisi del quotidiano The Guardian ha scritto che, nonostante il disco rischi di essere liquidato come un "vile tentativo" di riavvicinare i fan che si sono allontanati negli ultimi 20 anni, in realtà è un progetto molto coraggioso che non cerca di imitare icone contemporanee come Charli XCX o Billie Eilish. "Questa regina del pop sa ancora come farci ballare", ha aggiunto Nick Levine di NME.
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MADONNA CON SHAKIRA E I BTS AI MONDIALI DI CALCIO
Domenica 19 luglio, Madonna sarà tra gli headliner dell'Halftime Show della finale dei Mondiali di Calcio in programma al New Jersey Stadium, a New York. Nello spettacolo, curato da Chris Martin dei Coldplay, si esibiranno anche Shakira e i BTS.
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