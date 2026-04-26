Luca Tommassini: “Ballai per Michael Jackson. Madonna mi diede l’ok”

Il coreografo ricorda quando, negli anni in cui era il ballerino della regina del pop, ha danzato nel video di Blood on the Dance Floor: “Michael era il mio sogno, Madonna mi diede il permesso di poter lavorare con lui”. Poi l'aneddoto: "Durante una pausa mi chiese di giocare ai videogame con lui. Era rimasto un bambino”. E sul moonwalk: “Ha dato al sogno americano degli anni ‘80 la forza di un passo che tutti avrebbero potuto ripetere. Dentro la sua danza c'è la storia e la cultura del nostro mondo”. L'intervista