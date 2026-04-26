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Spettacolo

Luca Tommassini: “Ballai per Michael Jackson. Madonna mi diede l’ok”

Chiara Ribichini

Chiara Ribichini
Luca Tommassini alla première a Berlino del biopic "Michael"

Il coreografo ricorda quando, negli anni in cui era il ballerino della regina del pop, ha danzato nel video di Blood on the Dance Floor: “Michael era il mio sogno, Madonna mi diede il permesso di poter lavorare con lui”. Poi l'aneddoto: "Durante una pausa mi chiese di giocare ai videogame con lui. Era rimasto un bambino”. E sul moonwalk: “Ha dato al sogno americano degli anni ‘80 la forza di un passo che tutti avrebbero potuto ripetere. Dentro la sua danza c'è la storia e la cultura del nostro mondo”. L'intervista

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