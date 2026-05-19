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Economia

Così siamo passati dal "baby boom" alla crisi demografica

Alessandra Zompatori

Alessandra Zompatori

©Getty

Con nascite al minimo storico e proiezioni di un crollo del PIL oltre il 18% entro il 2050, il gelo demografico non è più un'emergenza passeggera, ma una metamorfosi strutturale che riscrive l'economia, il welfare e i codici culturali del Paese

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