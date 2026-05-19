Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cronaca

Salute mentale, il caso di Modena e l'interruzione dei percorsi di cura

Giulia Mengolini

©Getty

Il 31enne che ha travolto otto persone a Modena era stato preso in carico dai servizi di salute mentale tra il 2022 e il 2024, prima dell’interruzione del percorso terapeutico. Un caso che riporta al centro il tema della continuità delle cure: "I giovani adulti sono quelli che purtroppo lasciano di più. Lo stigma è ancora profondo", spiega il presidente della Società Italiana di Psichiatria Di Sciascio. "E i servizi sono estremamente sovraccarichi. Così si finisce per occuparsi soprattutto delle emergenze"

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ