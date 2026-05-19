Influencer e news locali: come si informano gli statunitensi

I risultati di un recente studio del Media Insight Project, realizzato attraverso più di 2mila interviste a teenager e adulti statunitensi, rilevano un ecosistema dell’informazione sempre più frammentato, nel quale proprio l’età è diventata uno dei principali fattori per determinare come le persone si informano e di quali media si fidano maggiormente
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