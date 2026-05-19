Irvine Welsh: "Ci meritiamo Farage se non riformiamo la società”

Lo scrittore scozzese presenta in Italia il suo attesissimo nuovo sequel di Trainspotting "Men in love", edito da Guanda. Lo abbiamo incontrato a Torino, una conversazione sullo sfondo della crisi del partito laburista e dell'ascesa di Reform Uk: "Quando anche i moderati sono diventi neoliberal, il sistema è diventato funzionale ai super ricchi e ora ci ritroviamo con l'estrema destra alle porte. L'indipendenza della Scozia? Il Regno Unito si disgregherà prima"