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Cronaca

“Sono stato molesto?”, l’app che risponde a uomini e ragazzi

Agnese Ranaldi

Agnese Ranaldi
©Getty

VibeCheck è stata realizzata dall’organizzazione no-profit statunitense SafeBae per promuovere la responsabilizzazione maschile (e non solo) in ambito di violenza sessuale e di genere. È pensata per combattere la cultura dello stupro, rispondendo, senza giudizi e senza IA, a chi si fa domande sui propri comportamenti. Ne hanno parlato a Sky Tg24 Insider Drew Davis e Shael Norris, che sperano, con questo strumento, di raggiungere presto anche utenti italiani

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