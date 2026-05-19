Quali celebrità e politici sono "cool" secondo gli statunitensi?

Secondo un recente sondaggio condotto da YouGov, i personaggi famosi ancora in vita giudicati più cool dagli statunitensi sono l’attore Samuel L. Jackson e i Beatles, con il 72% degli intervistati che li considera almeno “abbastanza cool”. Seguono l’ex cestista NBA Michael Jordan (70%), il cantautore Willie Nelson (67%) e il regista Clint Eastwood (65%)