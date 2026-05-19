Andrea, affrontare l’abisso del carcere
Andrea è quello che alcuni definirebbero un “colletto bianco”. Una persona colta, benestante, un professionista che ha ricoperto incarichi di alto livello all’interno di importanti società. Il carcere lo porterà sull’orlo dell’abisso. Tornato libero, continuerà a sentirsi un ‘fantasma’ per molto tempo. Riparare se stessi – ci spiega – è un processo lungo e faticoso, che dura oltre la pena, e che Andrea continua a portare avanti, con costanza, giorno dopo giorno
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