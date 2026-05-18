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Lifestyle

Ditelo con una totebag (magari leggendo un libro)

Alessandro Cappai

Alessandro Cappai
©Getty

C'è un legame tra il nostro essere (o non essere) lettori e le tote bag? Aggirarsi tra gli scaffali di una libreria, o tra i corridoi del Salone del Libro, con una borsa di tela - magari di una casa editrice - fa di noi un lettore? C'è chi se lo è chiesto, proprio stampandolo su una shopper. Siamo andati a vedere tra gli stand torinesi per capire qual è il confine tra gadget e moda, tra simbolo e rispetto per l'ambiente

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