Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Musica

Come il minimalismo elettronico ha reinventato la musica da film

Michele Boroni

Michele Boroni
©Webphoto

Le soundtrack oggi non sono più temi da ricordare e fischiettare ma paesaggi sonori che colpiscono il sistema nervoso. Viaggio tra i motivi tecnici e i protagonisti della mutazione che sta ridefinendo il cinema del XXI secolo e che ci ha fatti entrare nell'era della "texture"

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ