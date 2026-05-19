Il caso Musk-Altman e gli oligarchi dell'IA

Secondo Sarah Kreps, direttrice del Tech Policy Institute della Cornell University, il processo ha ricordato quanto il futuro dell'intelligenza artificiale dipenda ancora da un gruppo incredibilmente ristretto di figure potenti del settore tecnologico e dalle loro rivalità personali
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